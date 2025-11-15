OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    “Un indicio de final de ciclo”: Paulo Díaz es cortado en River Plate tras un Superclásico ante Boca para el olvido

    El chileno fue marginado por Marcelo Gallardo luego de su mal partido ante el conjunto xeneize. Pese a que aún tiene dos años de contrato, todo indica que el defensor dejará el club millonario a fin de año.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Paulo Díaz recibió críticas por su actuación en el duelo entre River Plate y Palmeiras. Foto: @RiverPlate / X.

    Paulo Díaz atraviesa por el peor momento desde que llegó a River Plate. El conjunto millonario pasa por una compleja crisis y el chileno es uno de los máximos apuntados. Su mal rendimiento en el año ha sido blanco de las críticas y su pésimo desempeño en la derrota ante Boca Juniors terminó por sacarlo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

    El elenco de Núñez tiene un partido trascendental por delante, donde no estará el chileno. El último encuentro de la fase de grupos del certamen será ante Vélez Sársfield, donde se jugarán prácticamente el año. No solo será definitorio para acceder a los playoff, sino que también para poder meterse en la Copa Libertadores.

    Gallardo realizó una novedosa convocatoria, entre la que destaca la presencia de nueve juveniles y la ausencia de dos de los, en teoría, futbolistas más importantes del plantel: Díaz y Miguel Borja. Todo indica que ambos dejarán el club a fin de año. Por parte del chileno, aún tiene dos años de contrato, por lo que su partida está completamente ligada a la negociación con algún otro club.

    Los detalles de los medios argentinos

    Los medios argentinos detallaron el complicado momento que vive el defensor de 31 años: “El rendimiento del chileno en la Bombonera terminó de quitarlo del mapa. Y del mismo modo que la baja del colombiano es otra señal inequívoca de que a fin de año no renovará, lo del Bombero puede interpretarse también como un indicio de final de ciclo”, aseguró Olé.

    “Con 9 partidos en el semestre, Díaz perdió el puesto con el repescado Lautaro Rivero, uno de los refuerzos de la cantera que -de vuelta de su cesión en Central Córdoba (SE)- se acopló tan rápido y bien que hasta sumó su primer llamado a la Selección (Lionel Scaloni lo llevó a la gira de octubre por los Estados Unidos; el defensor debutó ante Puerto Rico)”, añadió.

    Aquella imagen de zaguero impenetrable que el chileno había dejado hasta 2024 quedó archivada debajo de varios errores. Su falta de tensión y de criterio al ir a disputar con Milton Giménez la pelota que derivó en el 0-1 ante Boca y su liviandad para dejar pasar una pelota que pudo derivar en un penal en contra en el Súper fueron sus últimas imágenes en campo. Y le alcanzaron al Muñeco para pasar el cutter”, complementó el citado medio.

    TyC Sports también explicó: “Por caso, el chileno venía de ser titular en el Superclásico en la Bombonera y, ante la suspensión por acumulación de amarillas de Lucas Martínez Quarta, parecía tener su lugar asegurado ante el Fortín. Sin embargo, su mala tarde ante Boca sumado a que hace tiempo fue desplazado por Lautaro Rivero anticiparon lo que en Núñez ya es un secreto a voces: el ciclo de Paulo Díaz en River está agotado”.

