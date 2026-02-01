SUSCRÍBETE POR $1100
    El descargo de Pellegrini tras el triunfo del Betis: “Estamos vivos en los tres torneos y parecía que estábamos en crisis”

    El Ingeniero valoró la clave victoria ante el Valencia: "Para mí, el gran logro de estos seis años es que el Betis quiera cada vez más", indicó el chileno en conferencia de prensa.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Pellegrini habló sobre la importante victoria sobre el Valencia. Foto: @RealBetis.

    El Betis consiguió un heroico triunfo luego de remontarle al Valencia en La Cartuja. Fue un agónico 2-1 que le permite seguir en la pelea por los puestos de clasificación a copas internacionales.

    En ese sentido, Manuel Pellegrini analizó la importante victoria en conferencia de prensa: “Por supuesto que iba a costar. Es un buen Valencia, con un buen plantel. Siempre he dicho que la atención física y psicológica de jugar los jueves siempre pasa factura el domingo. Por suerte hoy el equipo respondió bien. Futbolísticamente, en el primer tiempo nos faltó creación, pero en la segunda parte, con la entrada de Fornals, mejoramos bastante”, comenzó señalando.

    “No solamente peleamos contra el Espanyol. Quedan 48 puntos en LaLiga, que es lo prioritario. En eso, el plantel ha estado muy maduro. A pesar de las lesiones, hemos sabido responder. Sumamos tres puntos importantes. En esta trilogía (de partidos en casa) hemos dado dos pasos importantes, pero nos falta rematar en casa en la Copa del Rey”, continuó.

    Los siguientes desafíos

    El Ingeniero se refirió al crucial encuentro ante el Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey, en un nuevo capítulo de la rivalidad entre el chileno y Diego Simeone. “Va a ser un partido complicado porque jugamos ante un gran rival. El apoyo de la gente va a ser fundamental. Más allá de algunas críticas en algún partido puntual, la hinchada ha respondido. No es fácil venir a tres partidos seguidos con horarios complicados”, dijo.

    “Tenemos una trilogía en casa, con nuestro público. Tenemos que intentar avanzar, lo hemos logrado en dos, junto con el apoyo de la gente. El equipo se siente motivado y respaldado por los hinchas para darles satisfacción. Creo que hoy la victoria tiene doble mérito porque sin haber hecho un gran partido creativamente, el equipo defensivamente trató de mantener el ritmo”, complementó.

    También habló sobre la relevancia de tener un vestuario unido: “Hay un logro de compromiso con el plantel. Uno, como técnico, debe tener un plantel comprometido con una mecánica de juego y con un objetivo, que también sea ambicioso de aspirar lo más arriba posible. Para mí, el gran logro de estos seis años es que el Betis quiera cada vez más. Hace dos semanas atrás estábamos vivos en las tres competiciones y parecía que estábamos en crisis, para mí eso es un avance muy positivo en el Betis”, cerró.

    Finalmente, se refirió al presunto fichaje de Álvaro Fidalgo, proveniente del América de México, y envió un mensaje por la poca participación de Bakambu: “No hablo de rumores ni especulaciones“, aseveró sobre la posible incorporación. “Es parte del plantel, ya veremos cuándo se cierre el libro de pases”, indicó sobre el atacante congoleño.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaReal BetisBetisManuel PellegriniValencia

    COMENTARIOS

