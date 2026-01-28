Con capacidad para 101 mil personas: River Plate anuncia una nueva ampliación del Monumental

Este martes River Plate entregó una noticia que impactó a sus fanáticos y a todo el fútbol argentino: realizarán una nueva ampliación del estadio Monumental de Buenos Aires. Se espera que las obras comiencen en abril, durarán tres años y dejarán el nuevo recinto con una capacidad para 101 mil espectadores, uno de los más grandes del mundo.

La noticia fue entregada por el club en sus redes sociales en un video, en el habla Stefano Di Carlo, presidente de la institución: “Es un día histórico que tiene antecedentes, un recorrido, tiene que ver con un proceso histórico. Es un sueño colectivo hecho realidad, que data de más de 85 años”.

El mandamás destaca algunas de las características de este nuevo reducto: “Después de un año de trabajo mancomunado, con la empresa alemana SBP (Schlaich Bergermann Partner), nos ofrecen las siguientes conclusiones: una estructura perimetral de columnas, que va a sostener en altura una tribuna 360°, que va a comprender 16.000 nuevas localidades, butacas íntegramente en rojo y blanco para formar en altura una gran bandera 360°. Además, esa propia estructura va a permitir sostener el techado al límite del campo de juego, cubriendo casi a la totalidad de los espectadores”.

Di Carlo aprovechó de responder una de las interrogantes importantes en torno a este nuevo proyecto, que tiene que ver con el financiamiento: “El inicio de esta obra está previsto para abril de este año y su duración estimada será de tres años. Esta obra será icónica. Una cuestión central tiene que ver con el financiamiento del proyecto: provendrá de bancos internacionales, con los que estamos en un estadio muy avanzado con contratos de confidencialidad firmados, que nos ofrecen crédito internacional de largo plazo, con tasas súper competitivas que el club va a poder cancelar con los propios ingresos corrientes que esta nueva obra genera. Seguimos la línea y el espíritu de todo el ciclo de obra del último tiempo”.

Además, desde el club informaron que las obras no afectarán la localía, ya que el recinto podrá seguir siendo utilizado para la realización de partidos durante los tres años que tarde la ampliación.