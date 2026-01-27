SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Con un finalista de Wimbledon: las figuras del tenis mundial que darán vida a la nueva edición del Chile Open

    La organización del certamen que se realiza en San Carlos de Apoquindo dio a conocer a los deportistas que participarán.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Con un finalista de Wimbledon: las figuras del tenis mundial que darán vida a la nueva edición del Chile Open.

    El Chile Open da un paso hacia su próxima edición. La organización del torneo presentó el listado oficial de jugadores inscritos, junto con una serie de anuncios relacionados con la estructura competitiva del certamen y la participación de tenistas nacionales.

    La actividad fue encabezada por la directora del torneo, Catalina Fillol, y marcó el inicio de la cuenta regresiva para el ATP 250 que se disputará entre el 21 de febrero y el 1 de marzo de 2026 en San Carlos de Apoquindo.

    En lo estrictamente deportivo, el entry list será liderado por el argentino Francisco Cerúndolo, actual top 25 del ranking ATP, quien aparece como el jugador mejor ubicado entre los inscritos. Junto a él destacan nombres de peso en el circuito, como el italiano Matteo Berrettini, ex top 10 y finalista de Wimbledon en 2021, además de Luciano Darderi, Lorenzo Sonego y el francés Alexandre Müller.

    El listado también incluye a otros jugadores consolidados del circuito, como Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Pedro Martínez, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo, configurando un cuadro con presencia mayoritaria de tenistas sudamericanos y europeos, en línea con el perfil histórico del torneo sobre arcilla.

    A este grupo se suma el serbio Laslo Djere, quien regresará a Santiago con la misión de defender el título obtenido en la edición 2025. El campeón vigente aparece actualmente fuera del top 90, pero mantiene un historial competitivo sólido sobre polvo de ladrillo y será uno de los focos de atención del certamen.

    En cuanto a la presencia chilena, la organización confirmó el ingreso directo al cuadro principal de Alejandro Tabilo y Christián Garin. A ellos se suma Nicolás Jarry, quien recibió una de las wild cards al main draw.

    El Príncipe, actualmente fuera del top 100 del ranking ATP, valoró la invitación y el significado que tiene competir en casa. “Estoy muy contento por esta invitación. Jugar en casa siempre es especial y queda marcado en la memoria. He vivido algunas de las mejores semanas de mi carrera, pero también momentos difíciles, y cada vez que uno compite en casa esas experiencias se recuerdan para siempre”, señaló el tenista chileno.

    Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la confirmación de la realización de un torneo Pre-Qualy, instancia que permitirá definir una invitación para la fase de clasificación. Ese cupo quedará reservado para un tenista nacional, con el objetivo de ampliar las oportunidades de participación para jugadores locales que no acceden directamente al cuadro del ATP 250.

    Desde la organización explicaron que esta iniciativa busca fortalecer el desarrollo competitivo de los tenistas chilenos y generar una mayor vinculación entre el torneo y el circuito nacional, entregando una vía concreta de acceso a un evento de nivel ATP.

    Revisa el listado

    Francisco Cerúndolo (21° del ranking ATP)

    Luciano Darderi (25°)

    Sebastián Báez (36°)

    Lorenzo Sonego (40°)

    Camilo Ugo Carabelli (49°)

    Alexandre Müller (52°)

    Matteo Berrettini (57°)

    Tomás Etcheverry (62°)

    Francisco Comesaña (68°)

    Pedro Martínez (71°)

    Mariano Navone (74°)

    Alejandro Tabilo (79°)

    Cristián Garín (82°)

    Juan Manuel Cerúndolo (87°)

    Emilio Nava (89°)

    Laslo Djere (92°)

    Carlos Taberner (99°)

    Ignacio Buse (100°)

    (WC) Nicolás Jarry (133°)

