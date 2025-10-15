Jugará por primera vez en el país: Chile Open confirma en su cuadro principal a un extop ten y finalista de Wimbledon

La edición 2026 del Chile Open comienza a tomar forma poco a poco. El certamen que se disputará entre el 21 de febrero y el 1 de marzo del próximo año anunció al italiano Matteo Berrettini, como una de sus cartas estelares.

El actual número 57 del mundo y exnúmero seis se presentará en el certamen que nuevamente se llevará a cabo en arcilla. En esta superficie, el europeo ha conseguido seis de sus 10 títulos. Además, será parte de la tradicional Gira Sudamericana, donde también jugará en el ATP 250 de Buenos Aires y en el ATP 500 de Río de Janeiro.

“Para nosotros es un orgullo contar con Matteo Berrettini. Sabemos lo que significa para los fanáticos poder ver en vivo a un jugador de esta categoría, un tenista que ha sido protagonista en grandes escenarios tenísticos. Sin duda su presencia hará que la experiencia de este torneo sea inolvidable y un verdadero espectáculo para todos los que disfrutan del tenis en Chile”, declaró Catalina Fillol, directora del Bci Seguros ChileOpen.

Por su parte, Matteo Berrettini, mediante un video, expresó su entusiasmo por debutar en el certamen. “Estoy muy contento de confirmar que voy a jugar por primera vez en Chile, en el Bci Seguros ChileOpen. Estoy muy contento de vivir toda la energía de los fans chilenos. Entonces, ¡nos vemos ahí! Necesito mucha energía”, señaló el italiano.

Berrettini se sumará a la lista de grandes jugadores del circuito actual que han competido en un ATP 250 organizado en nuestro país, como Casper Ruud, Holger Rune, Francisco Cerúndolo, Alejandro Tabilo, Christian Garin, Nicolás Jarry, Diego Schwartzman y Frances Tiafoe, entre otros. O Mats Wilander, Gustavo Kuerten, Marcelo Ríos y Carlos Moyá, en el pasado.

Las innovaciones

El torneo se realizará en las canchas del Club Deportivo Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, incluyendo las rondas de qualy. En esta edición, además, BCI Seguros asume como Main Sponsor oficial, consolidando su apoyo desde la primera versión en 2020.

Además, el torneo contará con novedades relevantes para enriquecer la experiencia de los asistentes, como climatización evaporativa sustentable en los espacios VIP y Village, con un menor consumo energético; una ampliación de actividades y propuestas digitales que fortalecerán la interacción de los fanáticos con el espectáculo, además de mejoras en los espacios comunes para una experiencia más cómoda y completa.

El inicio de la venta de entradas será informado próximamente a través de www.ticketmaster.cl.