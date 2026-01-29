Vélez Sarsfield explica el portazo que dio a Colo Colo por Diego Valdés: “La oferta por el jugador fue algo irrisorio”

Colo Colo tendrá que seguir esperando la llegada de su anhelado volante creativo. Cuando parecía tener encaminado el arribo de Diego Valdés, el club Vélez Sarsfield dueño de su pase le dio un portazo definitivo a esa opción.

Una operación que sonaba, al menos, como muy probable. Cercanos a las tratativas afirmaban el martes pasado que “está hecha en un 80 por ciento”. Escenario en el que la opinión del jugador pesaba demasiado.

El futbolista formado en Audax Italiano es un reconocido hincha de los albos y, tras recibir el llamado del cuadro de Macul, no dudó en dar luz verde a las potenciales negociaciones para regresar a la Liga de Primera después de casi diez años, cuando fichó por Morelia de México, previo pago de una suma cercana a los 2 millones de dólares.

Con ese antecedente, la escuadra de Pedrero llevó adelante la operación. Sobre todo, después de que el técnico Fernando Ortiz reconociera a la dirigencia la necesidad de contar con un jugador como el chileno, a quien dirigió en el América de México entre 2022 y 2023.

El Tano sacó uno de los mejores rendimientos en la carrera del exvolante del Santos Laguna. Bajo su dirección, el atleta consiguió 19 goles y 15 asistencias en 53 presencias. Números que le permitieron obtener al Balón de Oro al mejor volante ofensivo del fútbol azteca en 2023.

Oferta rechazada

Pero la idea de conseguir el concurso del volante está casi terminada. Valdés es parte importante del plantel de Vélez Sarsfield, de acuerdo con el cúmulo de elogios que le acaba de dedicar el DT Guillermo Barros-Schelotto. Además, el cuadro argentino que el año pasado adquirió el pase a las Águilas en cerca de 3 millones de dólares, de acuerdo con los medios mexicanos.

Los albos enviaron la propuesta inicial por el jugador la cual incluye un cargo por el préstamo de un año, al margen del compromiso de una opción de compra tasada en US$ 1,4 millones por el ciento por ciento de los derechos económicos y federativos.

No solo eso, ya que en Macul estaban dispuestos a realizar un esfuerzo cuantioso para convencer la firma del puentealtino, para ellos destinaron $ 60 millones mensuales como salario para el mediocampista, quien pasaría inmediatamente a integrar el top 5 de los jugadores mejor pagados del club. Aunque ese ingreso sería menor al que Valdés recibe hoy en tierras transandinas.

Sin embargo, en el cuadro transandino ni siquiera discutieron la propuesta. Es más, en el seno de la directiva del club de Liniers se mostraron hasta molestos para explicar la negativa que le dieron a los albos.

“Diego Valdés no se mueve de Vélez Sarsfield, se lo aseguro. Al menos por ahora. La oferta por el jugador chileno fue algo irrisorio para nuestro club, menos dimos pie para analizarla. Era un préstamo y una opción de compra que, de ninguna manera, cumplía con nuestras exigencias. Valdés tiene tres años más de contrato con nosotros y se queda”, afirmó a El Deportivo el presidente del equipo argentino, Fabián Berlanga.