    Diego Valdés se llena de elogios en Vélez Sarsfield y hace tambalear la opción de llegar a Colo Colo

    El volante chileno fue clave en la victoria sobre Talleres. Guillermo Barros Schelotto, técnico del Fortín, se deshizo en alabanzas a su rendimiento.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Diego Valdés, en el partido entre Vélez Sarsfield y Talleres.

    Diego Valdés es la última obsesión de Fernando Ortiz para reforzar a Colo Colo. El técnico albo lo conoce profundamente. Lo dirigió en América, en la época en que el mediocampista era una de las principales figuras en el fútbol mexicano. Con ese aval, considera que su aporte sería fundamental en la reconstrucción a la que está sometido el Cacique. Blanco y Negro está dispuesto a realizar una millonaria inversión.

    El volante formado en Audax Italiano sabe del interés albo, que lo entusiasma, pero, paralelamente, le pone una dificultad: este martes, fue figura en la remontada de Vélez Sarsfied frente a Talleres. El seleccionado chileno se llenó de elogios.

    Las loas las lidera nada menos que Guillermo Barros Schelotto, el técnico del equipo de Liniers. "Nos faltaba el fútbol. La entrada de Diego y que se junte con (Manuel) Lanzini nos daría mucho más fútbol. Tener a Maher abierto a la derecha iba a dar un equipo más incisivo”, explicó el entrenador respecto de una movida que resultó fundamental para la victoria. El chileno sustituyó a Martín Arias.

    "Diego metió infinidad de pelotas directas para que el equipo ataque y sea claro. Lo hizo bien. Los hinchas pueden tomar el ejemplo de Lanzini y de Valdés. El equipo el segundo tiempo pagó el precio”, complementó el entrenador, en otra conceptuosa alusión al exjugador de Santos Laguna.

    Diego Valdés (Foto: @velez)

    Las otras consideraciones también lo incluyen. "Los dos entraron muy bien, presionamos arriba, jugamos, se contagió el equipo.El segundo tiempo fue muy bueno”, incluyendo en la reflexión a Maher Carrizo.

    “Hubo un momento en el 1-1 en que el equipo se cansó por el calor. Pero se recuperó de vuelta con la entrada de (Lucas) Robertone. Él iba a manejar la pelota entre los delanteros y Valdés. Pensamos que lo haría bien y con calidad. El partido se había vuelto a dividir. Entró para volver a tener equilibrio en el medio. Lo hizo perfecto, con autoridad. Su calidad de jugador y personalidad se nota”, enfatizó la exfigura de Boca Juniors.

