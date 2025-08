La autocrítica de Javier Correa tras el empate de Colo Colo: “Nos vamos a quedar sin chances y después no hay lamentos”.

Colo Colo no pudo superar a Huachipato en el estadio Monumental y volvió a dejar escapar puntos en la Liga de Primera. El equipo de Jorge Almirón apenas igualó 2-2 en Macul, un resultado que lo mantiene en la séptima posición de la tabla, con 26 puntos. Están a 15 unidades del líder, Coquimbo Unido.

Javier Correa, autor de los dos goles del Cacique, fue la figura más destacada del encuentro, aunque no salió satisfecho. “Por errores nuestros, otra vez, volvemos a perder puntos. Te da una rabia, una impotencia... tenemos que dar un poco más en todas las líneas. Abajo, en el medio y arriba. Matemáticamente nos vamos a quedar sin chances y después no hay lamentos”, declaró a TNT Sports tras el pitazo final.

El delantero argentino, que ha sido uno de los nombres más regulares de la ofensiva alba en el año, apuntó directamente a la reiteración de equivocaciones que han marcado la campaña. “Da bronca, da impotencia que no podamos corregir errores que hemos tenido a lo largo de casi todo el torneo. Se entiende el enojo de la gente. Este año quedamos al debe en muchas competiciones, en todos los aspectos. Nada más nos queda meterle con todo esto, pero, como digo, tenemos que corregir para salir adelante”, enfatizó.

El partido tuvo un componente adicional para Correa: jugó buena parte del segundo tiempo con molestias físicas. Aun así, optó por mantenerse en la cancha, considerando que su reemplazante natural, Salomón Rodríguez, estaba suspendido y que no había un recambio natural para ocupar su puesto. “Hice una sobreexigencia ahí, pero el equipo me necesitaba. Por suerte hice un gol lesionado, así que es positivo”, comentó con un tono agridulce.

El compromiso fue intenso. Huachipato supo capitalizar los errores defensivos de los albos, con las anotaciones de Maximiliano Gutiérrez y Jimmy Martínez. Colo Colo volvió a sufrir con las desconcentraciones en momentos clave, algo que se ha repetido en la temporada. En este caso, por ejemplo, la expulsión de Emiliano Amor. En las tribunas, la tensión se hizo sentir, sobre todo tras el pitazo final del árbitro Diego Flores. Desde las graderías cayó una silbatina cuando el equipo se retiró del terreno de juego.

En esa línea, Correa cerró con un mensaje claro. “El punto no nos sirve, nosotros necesitábamos sumar de a tres. Este equipo, este club, te exige. Eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Acá no se puede titubear, este club no te deja. Hay que dar lo mejor de nosotros para terminar lo más arriba posible”, sentenció.

En la próxima jornada, Colo Colo visita a Everton. Un partido donde no contarán con el defensor Amor, quien fue expulsado este domingo. También recibió tarjeta roja el entrenador Jorge Almirón. Luego reciben a la UC. Aunque en el Cacique, la estadística reciente preocupa tanto como lo que viene. En los últimos seis encuentros acumulan tres derrotas, dos empates y apenas una victoria.