En vivo: Colo Colo busca entrar a zona de Copa Sudamericana ante una Unión Española complicada con el descenso
Los albos llegan al estadio Santa Laura aferrándose a la posibilidad de entrar a torneos internacionales. Los hispanos, por su lado, quieren mantenerse en la división de honor a toda costa.
Minuto a minuto
Unión Española 0-0 Colo Colo
La formación titular de Unión Española:
¿Cómo marchan en la Liga de Primera?
Colo Colo está octavo con 38 puntos, mientras que Unión Española está penúltimo con apenas 21 unidades.
Colo Colo visita a Unión Española
El estadio Santa Laura será el escenario del duelo entre hispanos y albos.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
