Con complicidad de Martín Parra: revisa el tiro libre de Tomás Alarcón que ilusiona a Colo Colo con la Sudamericana

Tomás Alarcón marcó de tiro libre para el triunfo de Colo Colo ante Unión Española

Colo Colo comienza a ilusionarse con meterse en zona de Copa Sudamericana. En la visita del Cacique a Unión Española, Tomás Alarcón fue el responsable de comandar esa aspiración continental.

El volante puso en ventaja a un conjunto albo que estaba con un hombre menos tras la expulsión de Jonathan Villagra. A los 78′, el ex O’Higgins de Rancagua acomodó la pelota por el sector izquierdo y ejecutó un tiro libre que sorprendió al portero Martín Parra.

El disparo no tenía mucha fuerza, sin embargo, complicó de sobremanera al guardameta del elenco de la comuna de Independencia. El ex Universidad de Chile pudo hacer algo más, pero el ajustado remate terminó venciéndolo.

Con esta anotación del volante, Colo Colo llega a los 41 puntos y se mantiene octavo, aunque le recorta distancia a Audax Italiano, el último equipo que está accediendo a la fase preliminar del segundo torneo más importante de América.