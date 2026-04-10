“Ya no somos amigos”: Luis Musrri revela quiebre con Víctor Hugo Castañeda por diferencias en su último paso en la U.

Luis Musrri deja atrás su amistad con Víctor Hugo Castañeda. El excapitán de la U y el exvolante compartieron equipo durante la década de los noventa y posteriormente integraron el cuerpo técnico del club estudiantil en 2016. Si bien sostuvieron una amistad de años, esta se quebró en su etapa como entrenadores.

El jugador con más partidos en la historia de Universidad de Chile abordó la situación en una entrevista concedida al programa digital Blah Podcast, donde reconoció que el vínculo entre ambos se deterioró con el paso del tiempo.

Musrri y Castañeda en su último paso conjunto por la U. PAUL PLAZA/PHOTOSPORT

“Fuera de broma, ya no nos juntamos. No somos amigos como antes, por diferencias”, señaló Musrri al ser consultado por su relación con Castañeda.

Musrri identificó el período en que se produjo el distanciamiento, situándolo en la etapa en que ambos asumieron de manera conjunta la conducción técnica del equipo en 2016, en un momento complejo para la institución, justo después de la salida de Sebastián Beccacece. “Sí, ahí fue. Fuimos bien amigos, de visitarnos en la casa”, indicó.

Pese al quiebre con Víctor Hugo Castañeda, Musrri aclaró que mantiene una relación cercana con el resto de la familia, particularmente con su hermano, el también exjugador Cristián Castañeda. “Somos compadres”, afirmó, diferenciando el vínculo.