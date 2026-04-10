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    Nicolás Jarry se hace fuerte en el Challenger de Madrid: vence a Nerman Fatic y alcanza su primera semifinal en dos años

    El tenista chileno se impuso en dos sets por 6-1 y 6-4 ante el bosnio. Ahora enfrentará a Jurij Rodionov. El Príncipe no llegaba tan lejos en una competencia desde el Masters 1000 de Roma.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Nicolás Jarry se hace fuerte en el Challenger de Madrid: vence a Nerman Fatixc y alcanza su primera semifinal en dos años. Foto: @atpchallenger

    Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) se impuso en dos sets sobre el bosnio Nerman Fatic (249°) en los cuartos de final del Challenger de Madrid. Fueron parciales de 6-1 y 6-4. En la semifinal se medirá ante el austriaco Jurij Rodionov (176°). La otra llave enfrenta al británico Toby Samuel (169°) y el hungaro Zsombor Piros (161°).

    En la fase de los ocho mejores, el chileno tuvo un sólido inicio. El encuentro comenzó con Jarry al servicio. Mantuvo su saque en el primer juego cediendo solo un punto. En el segundo game, Fatic logró sostenerse tras llegar al 40 iguales. Logró consolidar el momento de ventaja y puso el marcador 1-1. Sin embargo, era una señal de que el Príncipe buscaría el quiebre rápido.

    A partir de ese momento, el tenista nacional tomó el control. En el tercer juego, mantuvo su servicio con dos aces consecutivos para ponerse 2-1. Luego consiguió el primer quiebre del encuentro en el cuarto game, dejando en cero a su rival y pasando arriba 3-1. Con eso se desmoronó el bosnio.

    El Príncipe confirmó la ventaja en el quinto juego, donde ratificó el quiebre y amplió la diferencia a 4-1. Posteriormente, volvió a lograr un break en el sexto game, quedando 5-1 y con la posibilidad de cerrar la manga en su servicio. Finalmente, Jarry selló el parcial sin inconvenientes, adjudicándose el primer set por 6-1 y tomando ventaja en el partido.

    La segunda parte fue más pareja. Pero el chileno mostró templanza para mantenerse arriba. Fatic comenzó bien tras sostener su servicio, pero Jarry igualó rápidamente el marcador al mantener su saque para el 1-1. El bosnio volvió a ponerse en ventaja en el tercer juego, antes de que el chileno nivelara nuevamente la cuenta.

    El quiebre definitivo llegó en el quinto game, cuando el chileno aprovechó errores de su rival para colocarse 3-2. Luego confirmó la ventaja con su servicio para el 4-2 y mantuvo el control del parcial.

    Desde ese momento, ambos tenistas sostuvieron sus respectivos turnos, lo que permitió a Jarry conservar la diferencia y cerrar el set y el partido. Lo hizo dejando a Fatic en cero.

    En el torneo español, Jarry logró cortar una racha de 13 derrotas consecutivas y avanzar hasta los cuartos de final del torneo. En las rondas previas se había impuesto frente al español Miguel Damas (272°) y el suizo Dominic Stricker (293°). Ahora entra a su primera semifinal en dos años. No lo lograba desde que fue finalista en el Masters 1000 de Roma en 2024.

    El partido de las semifinales será este sábado a las 10.00 horas. Rodionov, de 26 años, el rival de Jarry, llega al encuentro tras haber vencido al italiano Federico Cinà (206°), el español Sergi Perez Contri (547°) y el también ibérico Nikolas Sanchez Izquierdo (284°).

    Este fin de semana, el Príncipe buscará su undécima final en el circuito Challenger. Suma cinco títulos de esa categoría.

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