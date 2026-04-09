Nicolás Jarry suma su segunda victoria de la temporada y se instala en los cuartos de final del Challenger de Madrid

Nicolás Jarry (156º ATP) vuelve a sonreír en Madrid. Después de meses muy difíciles en los que llegó a acumular 13 derrotas consecutivas, el tenista chileno recupera las sensaciones y se instala en los cuartos de final del challenger 75 de la capital española.

Después de haber avanzado por el retiro de su rival en primera ronda, en la segunda se midió con el suizo Dominic Stricker (293º), quien en su momento supo estar en el top 100. Sin embargo, eso no fue inconveniente para Nico, quien se impuso por 6-2 y 7-6(5).

Al igual que en su encuentro anterior, la cuarta raqueta del país tuvo un inicio volcánico. Apoyado en su gran servicio, no tuvo mayores inconvenientes para ganar sus turnos de saque o salir de situaciones complicadas. Un quiebre en el tercero y otro en el quinto le bastaron al nieto de Jaime Fillol para ganar el primer set.

En el segundo, las cosas se pusieron más equilibradas. El helvético subió su nivel y puso en aprietos al santiaguino. De hecho, contó con tres puntos de quiebre en el cuarto game, pero su gran servicio lo sacó del apuro.

Luego, en el noveno juego, Jarry dejó ir tres bolas para romperle a su adversario, producto de errores no forzados con su derecha y la volea. Mientras que, en el duodécimo, nuevamente hizo gala de su saque para salvar dos puntos de set y llevar la definición al tie break.

Un sólido desempate

En el desempate se vio lo mejor del exnúmero 16 del mundo, quien controló los puntos y mantuvo la concentración, aprovechando el bajo porcentaje de segundos servicios del zurdo europeo. Esta vez, en su primera oportunidad, cerró la victoria con mucha jerarquía para meterse en los cuartos de final del torneo.

Por el paso a las semifinales, Nicolás Jarry se medirá con el bosnio Nerman Fatic (249º), quien superó en un estrecho partido al italiano Franco Agamenone (282º), por 6-4, 3-6 y 7-6(1).