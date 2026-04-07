Nicolás Jarry pone fin a su mala racha de 13 derrotas consecutivas tras imponerse en el Challenger de Madrid

Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) vuelve a celebrar en el tenis. Después de una larga espera y tras acumular 13 derrotas consecutivas, el chileno consiguió triunfar en el Challenger de Madrid, en España.

El chileno superó al representante local Miguel Damas por 6-1 y retiro para meterse en la segunda ronda de la competencia, donde tendrá que medirse contra el ganador del cruce entre el suizo Dominic Stricker (293°) y el bosnio Nadrej Nedic (290°).

Cabe indicar que el último triunfo que había alcanzado Nicolás Jarry se remontaba al 4 de julio de 2025 cuando venció a Joao Fonseca en la tercera ronda de Wimbledon.

“Fue un partido complicado, entonces las sensaciones son diferentes con alguien que uno sabe que no está al 100 por ciento. Mentalmente pasan muchos pensamientos que no son deseados. Uno tiene que manejar más eso que el jugar, pero las cosas acá son muy parecidas a Santiago, así que las siento conocidas”, señaló Jarry tras el partido a Grand Prix Madrid.

Además, destacó que ser parte de esta competencia lo ayuda a “la reconstrucción. Esa es la importancia de venir acá. Pasarlo bien. Me gusta jugar en clubes que son más abiertos, más naturaleza. No tan encerrados, tan aislados del público. Tan perfeccionista. Aquí son más humanos, más acogedores y se echaba de menos eso”.