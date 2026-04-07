SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Nicolás Jarry pone fin a su mala racha de 13 derrotas consecutivas tras imponerse en el Challenger de Madrid

    El tenista nacional, que no ganaba desde julio del año pasado, se reencontró con los triunfos tras superar al español Miguel Damas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) vuelve a celebrar en el tenis. Después de una larga espera y tras acumular 13 derrotas consecutivas, el chileno consiguió triunfar en el Challenger de Madrid, en España.

    El chileno superó al representante local Miguel Damas por 6-1 y retiro para meterse en la segunda ronda de la competencia, donde tendrá que medirse contra el ganador del cruce entre el suizo Dominic Stricker (293°) y el bosnio Nadrej Nedic (290°).

    Cabe indicar que el último triunfo que había alcanzado Nicolás Jarry se remontaba al 4 de julio de 2025 cuando venció a Joao Fonseca en la tercera ronda de Wimbledon.

    “Fue un partido complicado, entonces las sensaciones son diferentes con alguien que uno sabe que no está al 100 por ciento. Mentalmente pasan muchos pensamientos que no son deseados. Uno tiene que manejar más eso que el jugar, pero las cosas acá son muy parecidas a Santiago, así que las siento conocidas”, señaló Jarry tras el partido a Grand Prix Madrid.

    Además, destacó que ser parte de esta competencia lo ayuda a “la reconstrucción. Esa es la importancia de venir acá. Pasarlo bien. Me gusta jugar en clubes que son más abiertos, más naturaleza. No tan encerrados, tan aislados del público. Tan perfeccionista. Aquí son más humanos, más acogedores y se echaba de menos eso”.

    Lee también:

    Más sobre:TenisNicolás JarryMiguel DamasChallenger de Madrid

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán reivindica ataques en Israel, Emiratos Árabes y Kuwait en respuesta al bombardeo a petroquímicas

    Inflación al alza y menor crecimiento: las advertencias del FMI por el impacto global de la guerra en Irán

    Cómo la CIA ayudó a encontrar al piloto de EEUU perdido en Irán tras el derribo de uno de sus aviones

    Israel advierte a la población de Irán para que no usen los trenes o se acerquen a infraestructura ferroviaria

    Estados Unidos eleva a “más de 13.000” los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva junto a Israel

    Dos detenidos tras fallida encerrona en Huechuraba: uno de ellos es menor de edad

    Lo más leído

    1.
    La reacción de la U tras la protesta de la hincha que fue sancionada por insultar a Francisco Meneghini

    La reacción de la U tras la protesta de la hincha que fue sancionada por insultar a Francisco Meneghini

    2.
    Liderado por un campeón mundial: Boca Juniors, el gigante que pone a prueba a la UC y al Claro Arena en Copa Libertadores

    Liderado por un campeón mundial: Boca Juniors, el gigante que pone a prueba a la UC y al Claro Arena en Copa Libertadores

    3.
    Regresa a los banquillos tras cuatro años: Zinedine Zidane será el técnico de Francia tras el Mundial

    Regresa a los banquillos tras cuatro años: Zinedine Zidane será el técnico de Francia tras el Mundial

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, martes 7 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 7 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Operación Renta 2026: revisa el calendario de la devolución de impuestos

    Operación Renta 2026: revisa el calendario de la devolución de impuestos

    Dos detenidos tras fallida encerrona en Huechuraba: uno de ellos es menor de edad
    Chile

    Dos detenidos tras fallida encerrona en Huechuraba: uno de ellos es menor de edad

    Temblor hoy, martes 7 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kusanovic advierte posible superposición marítima entre Chile y Argentina tras declaración conjunta de Kast y Milei

    Inflación al alza y menor crecimiento: las advertencias del FMI por el impacto global de la guerra en Irán
    Negocios

    Inflación al alza y menor crecimiento: las advertencias del FMI por el impacto global de la guerra en Irán

    Personas en quiebra y renegociación por deudas alcanzan cifras récord en primer trimestre de 2026

    Hacienda se reúne con el oficialismo para cerrar críticas por Mepco y avanza en detalles de cambios tributarios

    Cómo la CIA ayudó a encontrar al piloto de EEUU perdido en Irán tras el derribo de uno de sus aviones
    Tendencias

    Cómo la CIA ayudó a encontrar al piloto de EEUU perdido en Irán tras el derribo de uno de sus aviones

    Qué es una hernia discal y qué puedes hacer tras recibir el diagnóstico

    Ley de Protección de Datos Personales: qué cambios implementará y cómo pueden adaptarse las empresas

    Nicolás Jarry pone fin a su mala racha de 13 derrotas consecutivas tras imponerse en el Challenger de Madrid
    El Deportivo

    Nicolás Jarry pone fin a su mala racha de 13 derrotas consecutivas tras imponerse en el Challenger de Madrid

    “Yo prefiero no dialogar”: quién es Gustavo Tejera, el polémico árbitro del UC vs. Boca que fue criticado por Juan Tagle

    La Roja busca su primer triunfo en el Sudamericano Sub 17 ante una cuestionada Colombia

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Con Artemis II en órbita: cinco canciones que retratan la obsesión humana con la luna
    Cultura y entretención

    Con Artemis II en órbita: cinco canciones que retratan la obsesión humana con la luna

    Un juez en los infiernos: revelando a Benjamín Vicuña Mackenna

    Los Mox! anuncian reunión de su formación original

    Irán reivindica ataques en Israel, Emiratos Árabes y Kuwait en respuesta al bombardeo a petroquímicas
    Mundo

    Irán reivindica ataques en Israel, Emiratos Árabes y Kuwait en respuesta al bombardeo a petroquímicas

    Israel advierte a la población de Irán para que no usen los trenes o se acerquen a infraestructura ferroviaria

    Estados Unidos eleva a “más de 13.000” los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva junto a Israel

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua