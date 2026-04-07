“Yo prefiero no dialogar”: quién es Gustavo Tejera, el polémico árbitro del UC vs. Boca que fue criticado por Juan Tagle.

El debut de Universidad Católica en la Copa Libertadores tiene todos sus detalles definidos. La Conmebol designó al uruguayo Gustavo Tejera para impartir justicia en el encuentro ante Boca Juniors, programado para el martes 7 de abril a las 20.30 horas en el Claro Arena.

Se trata de un juez conocido en Las Condes, con antecedentes dirigiendo a la UC en el torneo continental y con un historial que incluye reclamos de la dirigencia estudiantil.

El reclamo de Tagle

La primera vez que dirigió a Católica fue en 2020, en la derrota ante América de Cali en el antiguo San Carlos de Apoquindo. La segunda ocurrió en 2022, cuando el cuadro precordillerano cayó ante Talleres en su estreno en el torneo de ese año.

Ese partido en Argentina generó una fuerte reacción en Cruzados, particularmente de su presidente, Juan Tagle. “Inaudito lo del árbitro uruguayo en la jugada de Zampedri. Era roja y tiro libre en la línea del área. Qué amargura enfrentar esto. Una amargura grande vivir este tipo de situaciones”, escribió el abogado en su cuenta de X.

Inaudito lo del árbitro uruguayo en la jugada de Zampedri. Era roja y tiro libre en la línea del área. Qué amargura enfrentar esto. Más allá de cualquier análisis posterior del partido, una amargura grande vivir este tipo de situaciones. — Juan Tagle Quiroz (@JuanTagleQ) April 7, 2022

En contraste con su registro con la UC, los antecedentes de Tejera dirigiendo a Boca Juniors son positivos para el club argentino. Ha arbitrado dos partidos del conjunto xeneize en Copa Libertadores, ambos disputados en La Bombonera y con triunfos locales. En 2022 por 2-0 ante Always Ready y en 2024 ante Trinidense por 1-0.

Momentos complejos

Tejera también ha estado presente en otros encuentros relevantes para equipos chilenos. Fue designado nada menos que en el partido entre Colo Colo y Fortaleza en Santiago, además del duelo entre Universidad de Chile e Independiente en Avellaneda, ambos marcados por incidentes en las tribunas y la posterior suspensión. También expulsó a Arturo Vidal en la goleada de Racing ante Colo Colo.

A nivel de selecciones, estuvo en el empate 0-0 entre la Roja y Ecuador por las Eliminatorias.

Tejera dirigió el partido entre Independiente y la U que fue suspendido por los incidentes. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

Un polémico perfil

Gustavo Tejera nació el 20 de enero de 1988 en Montevideo. Es árbitro AUF desde 2014 y FIFA desde 2018.

En 2025 fue elegido como el mejor árbitro de Uruguay. Dirigió en el último Mundial de Clubes. Además, es candidatoa a integrar la nómina del próximo Mundial.

En entrevistas el juez ha expuesto su modo de dirigir. “La verdad es que yo estoy medio aislado de todo. Trato de entrenar, dedicarme a lo mío y no escuchar mucha prensa ni mucho comentario”, señaló hace algunos meses.

“Yo prefiero no dialogar, estar concentrado en las decisiones, pero en nuestro fútbol es difícil eso y hay que tener diálogo, en algunas jugadas puntuales explicar”, explicaba. “Cuando los jugadores están a mil y no entienden, ahí corto el diálogo y listo, me dedico a seguir concentrado en el juego. Si alguno está muy por encima, se corta con tarjeta”, sentenciaba.

“Creo que tengo un estilo de sacar las tarjetas justas y necesarias, ni poquitas ni muchas, siempre trato de buscar ese equilibrio”, enfatizaba el charrúa.