Carlos Caszely sepulta a Maximiliano Falcón por el acto de rebeldía que lo alejó de Colo Colo: “Ojalá no vuelva más”

En el centenario de Colo Colo el equipo estuvo lejos de reflejar en la cancha lo que la celebración significaba para el club. Sin la posibilidad de pelear por el título y quedando fuera de la zona de clasificación a copas internacionales, el Cacique debió comenzar con una despedida en el fondo de la cancha.

Maximiliano Falcón no se presentó a tiempo a la pretemporada que desarrollaron los albos, pues su objetivo era poder partir al Inter Miami de Lionel Messi y compañía, meta que a la larga consiguió, pero dejando un malestar en el entorno del club.

Así lo dejó claro Carlos Caszely quien analizó lo vivido en 2025 en diálogo con el medio Mitad de Cancha. Allí, sepultó a Falcón: “Uno vio el inicio de año, por ejemplo, cuando algunos jugadores llegaron después a la pretemporada. Hubo problemas con el Peluca que se fue, ojalá no vuelva nunca más”, señaló.

“Yo siempre digo, los jugadores que se quieren ir de Colo Colo, que se vayan a la cresta. Es más grande que todos, por lo tanto no pueden imponer ellos lo que quieren hacer”, complementó sobre el uruguayo.

Un punto de vista que, en su momento, compartieron otros referentes del Cacique. “De verdad, es una lata lo de Maxi, porque era el jugador más querido. Que se esté yendo de esta forma me parece lamentable, independientemente de que quiera jugar con Messi. Cuando estás en el ADN del colocolino, no le puedes faltar el respeto de esta forma”, señaló en enero del año pasado Gabriel Mendoza cuando aún se desarrollaban las negociaciones por la salida del charrúa.

“A no ser que se trate de un buen negocio para Colo Colo, no se entiende. La ilusión de jugar con Messi no es suficiente para salir de Colo Colo. A lo mejor las lucas no son tantas. Es la única razón que tiene para no presentarse a los entrenamientos, de no llegar a la pretemporada. No es la forma de salir de Colo Colo después de todo el cariño que se le entregó”, remató el Coca, campeón de América en 1991.

Por otro lado, Leonel Herrera indicó que “Es molesto, porque Colo Colo está formando su equipo, asegurando jugadores claves. Que ahora salga con una propuesta lo deja mal parado. Esto debió saberse al principio. Ahora estamos en tierra derecha, con los equipos de lleno buscando a los jugadores ideales para sus planes. Así son. Siempre he dicho lo mismo. Es diferente un jugador extranjero que un chileno, que son más respetuosos en ese sentido. No me gusta cómo actúa”.

Fernando Astengo, a su vez, planteaba: “Yo creo que hay muchos jugadores que vienen y se informan qué equipo es Colo Colo y saben que si les va bien se les abrirán muchas puertas. Falcón está aprovechando su oportunidad y es válido. Independientemente de que tenga mi opinión, que no es Godín ni Montero. Él pelea cada pelota, lucha y es válido. Está aprovechando una oportunidad y ejerciendo una presión. Si se quedó, tiene una oferta. Acá estaba cómodo, la gente lo quiere. También debe ver los sueldos de los otros compañeros y siente que debería ganar más. En cualquier trabajo si te ofrecen más dinero, es válido. La gente se encariña y a nadie le gusta perder algo a lo que le tiene cariño”.