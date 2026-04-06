SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Carlos Caszely sepulta a Maximiliano Falcón por el acto de rebeldía que lo alejó de Colo Colo: “Ojalá no vuelva más”

    El Rey del metro cuadrado recordó una de las situaciones que marcó el inicio del centenario del Cacique.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Maximiliano Falcón protagonizó los memes de la clasificación de Colo Colo en la Copa Libertadores. CESAR OLMOS/PHOTOSPORT

    En el centenario de Colo Colo el equipo estuvo lejos de reflejar en la cancha lo que la celebración significaba para el club. Sin la posibilidad de pelear por el título y quedando fuera de la zona de clasificación a copas internacionales, el Cacique debió comenzar con una despedida en el fondo de la cancha.

    Maximiliano Falcón no se presentó a tiempo a la pretemporada que desarrollaron los albos, pues su objetivo era poder partir al Inter Miami de Lionel Messi y compañía, meta que a la larga consiguió, pero dejando un malestar en el entorno del club.

    Así lo dejó claro Carlos Caszely quien analizó lo vivido en 2025 en diálogo con el medio Mitad de Cancha. Allí, sepultó a Falcón: “Uno vio el inicio de año, por ejemplo, cuando algunos jugadores llegaron después a la pretemporada. Hubo problemas con el Peluca que se fue, ojalá no vuelva nunca más”, señaló.

    Yo siempre digo, los jugadores que se quieren ir de Colo Colo, que se vayan a la cresta. Es más grande que todos, por lo tanto no pueden imponer ellos lo que quieren hacer”, complementó sobre el uruguayo.

    Un punto de vista que, en su momento, compartieron otros referentes del Cacique. “De verdad, es una lata lo de Maxi, porque era el jugador más querido. Que se esté yendo de esta forma me parece lamentable, independientemente de que quiera jugar con Messi. Cuando estás en el ADN del colocolino, no le puedes faltar el respeto de esta forma”, señaló en enero del año pasado Gabriel Mendoza cuando aún se desarrollaban las negociaciones por la salida del charrúa.

    “A no ser que se trate de un buen negocio para Colo Colo, no se entiende. La ilusión de jugar con Messi no es suficiente para salir de Colo Colo. A lo mejor las lucas no son tantas. Es la única razón que tiene para no presentarse a los entrenamientos, de no llegar a la pretemporada. No es la forma de salir de Colo Colo después de todo el cariño que se le entregó”, remató el Coca, campeón de América en 1991.

    Por otro lado, Leonel Herrera indicó que “Es molesto, porque Colo Colo está formando su equipo, asegurando jugadores claves. Que ahora salga con una propuesta lo deja mal parado. Esto debió saberse al principio. Ahora estamos en tierra derecha, con los equipos de lleno buscando a los jugadores ideales para sus planes. Así son. Siempre he dicho lo mismo. Es diferente un jugador extranjero que un chileno, que son más respetuosos en ese sentido. No me gusta cómo actúa”.

    Fernando Astengo, a su vez, planteaba: “Yo creo que hay muchos jugadores que vienen y se informan qué equipo es Colo Colo y saben que si les va bien se les abrirán muchas puertas. Falcón está aprovechando su oportunidad y es válido. Independientemente de que tenga mi opinión, que no es Godín ni Montero. Él pelea cada pelota, lucha y es válido. Está aprovechando una oportunidad y ejerciendo una presión. Si se quedó, tiene una oferta. Acá estaba cómodo, la gente lo quiere. También debe ver los sueldos de los otros compañeros y siente que debería ganar más. En cualquier trabajo si te ofrecen más dinero, es válido. La gente se encariña y a nadie le gusta perder algo a lo que le tiene cariño”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolColo ColoCarlos CaszelyMaximiliano Falcón

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Uso indebido de licencias médicas en sector salud: de los 12.053 sumarios iniciados solo se ha cerrado el 2,78%

    María José Hoffmann (UDI) y desvinculación de directora de SernamEG: “Se ha manejado pésimo”

    Cerna comparte antecedentes sobre solicitud de retiro a Peña y enfatiza: “Quien toma las decisiones en la PDI es este director”

    Sedini reprocha a la oposición por reparos a proyecto de Reconstrucción: “Si lo rechazan, ellos tendrán que dar la cara”

    Informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito: víctimas de homicidio registra caída de 14,2% respecto a 2025

    Oposición llama al gobierno de Kast a retomar el Mepco y separar iniciativas de megaproyecto de Reconstrucción Nacional

    Lo más leído

    1.
    Josué Ovalle, la nueva figura chilena en México: “En Colo Colo me dijeron que no estaba para el primer equipo”

    Josué Ovalle, la nueva figura chilena en México: “En Colo Colo me dijeron que no estaba para el primer equipo”

    2.
    “Para el césped sintético está el hockey”: el verdadero temor de Boca Juniors ante la visita a la UC en el Claro Arena

    “Para el césped sintético está el hockey”: el verdadero temor de Boca Juniors ante la visita a la UC en el Claro Arena

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

    Comienza el cobro a deudores del CAE: Tesorería detalla alternativas de regularización

    Comienza el cobro a deudores del CAE: Tesorería detalla alternativas de regularización

    Rating del domingo 5 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 5 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cerna comparte antecedentes sobre solicitud de retiro a Peña y enfatiza: “Quien toma las decisiones en la PDI es este director”
    Chile

    Cerna comparte antecedentes sobre solicitud de retiro a Peña y enfatiza: “Quien toma las decisiones en la PDI es este director”

    Sedini reprocha a la oposición por reparos a proyecto de Reconstrucción: “Si lo rechazan, ellos tendrán que dar la cara”

    Subsecretaría de Prevención del Delito presenta informe que registra caída de 14,2% en cifra de víctimas de homicidios en 2026

    De Gregorio respalda baja de impuesto a las empresas, pero matiza sus efectos y advierte la necesidad de compensar
    Negocios

    De Gregorio respalda baja de impuesto a las empresas, pero matiza sus efectos y advierte la necesidad de compensar

    Ventas de autos nuevos se aceleran y los SUV siguen liderando

    Presidente Kast designa a Arturo Farías como director del SEA y fija foco en agilizar permisos

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar
    Tendencias

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar

    Qué es el metotrexato, el medicamento retirado por el ISP tras haber detectado endotoxinas en su contenido

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile

    Gary Medel anticipa el debut de la UC ante Boca: “Católica está obligada a dar el salto de calidad; la U lo hizo el año pasado”
    El Deportivo

    Gary Medel anticipa el debut de la UC ante Boca: “Católica está obligada a dar el salto de calidad; la U lo hizo el año pasado”

    Carlos Caszely sepulta a Maximiliano Falcón por el acto de rebeldía que lo alejó de Colo Colo: “Ojalá no vuelva más”

    “Para el césped sintético está el hockey”: el verdadero temor de Boca Juniors ante la visita a la UC en el Claro Arena

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    El Diablo Viste a la Moda 2 presenta tráiler con nueva canción de Lady Gaga y Doechii: lo puedes ver aquí
    Cultura y entretención

    El Diablo Viste a la Moda 2 presenta tráiler con nueva canción de Lady Gaga y Doechii: lo puedes ver aquí

    Joe Vasconcellos se alista para celebrar sus 50 años de trayectoria

    Hermanos Ilabaca contra el spam telefónico en su nuevo single

    El comediante que se perfila para la segunda vuelta presidencial en Perú frente a Keiko Fujimori
    Mundo

    El comediante que se perfila para la segunda vuelta presidencial en Perú frente a Keiko Fujimori

    Qeshm, Larak y Kharg: Las islas clave para Irán en el estrecho de Ormuz

    Israel aprueba un plan para acelerar la producción de misiles antibalísticos Arrow

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua