El ninguneo de Vasco da Gama al club del Chiqui Tapia y a la Copa Sudamericana

Renato Gaúcho se quedará en Brasil y envía a Argentina un plantel alternativo. Foto: @vascodagama / Instagram.

Este martes comienza la aventura de los equipos clasificados a la Copa Sudamericana para iniciar la fase de grupos de la competencia. Palestino, O’Higgins y Audax Italiano son los representantes nacionales en el torneo.

Y justamente uno de los rivales de los audinos en el Grupo G ha llamado la atención por una decisión que tomó de cara a su debut. Se trata de Vasco da Gama que debe enfrentar a Barracas Central, el equipo del Chiqui Tapia, en Argentina.

El club brasileño visitará el estadio Florencio Solá con una particularidad: para el duelo viajaron con un equipo alternativo y sin su entrenador.

Renato Gaúcho, adiestrador de Vasco, priorizará el Brasileirao sobre el duelo internacional contra los argentino. Así, quien será el encargado de tomar las decisiones desde el banco será su segundo ayudante, Marcelo Sales.

“No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belem. Los jugadores son humanos, no están hechos de hierro. Si mantienes el mismo equipo, no podrás correr y perderás jugadores por lesiones. La factura llega”, manifestó Gaúcho en la previa del viaje.

Así, la delegación brasileña que se alista en Buenos Aires está integrada de varios jugadores del equipo Sub 20, donde destacan Zuccarello, Avellar y Andrey Fernandes, quienes son los únicos del grupo que ya sumaron minutos en Primera División.

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A delegação vascaína embarcou na noite deste domingo rumo a Buenos Aires, onde encara o Barracas Central pela rodada inaugural da Fase de Grupos da Copa CONMEBOL Sudamericana. 👊



📸: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/gzjFPmv4hf — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 5, 2026

También están Alison, Bruno André, Breno Vereza, Gustavinho, Juninho, Philippe Gabriel, Ramon Rique y Samuel Jesús. Dentro de los más reconocibles del plantel solo está el uruguayo José Luis Rodríguez quien está suspendido en el Brasileirao.

El partido entre Barracas Central y Vasco da Gama está programado para este martes 7 de abril a partir de las 18.00 horas de Chile.

Gaúcho dispara contra el fútbol colombiano

Después de la caída por 1-2 contra Botafogo el Sábado, el técnico Renato Gaúcho encendió la polémica tras criticar a los jugadores colombianos que hay en el plantel. Lo hizo después de hablar del bajo nivel de Marino Hinestroza, quien ingresó como alternativa en el segundo tiempo.

“Tenemos cuatro colombianos en el grupo. Intento corregirlos. Cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo, no puedo corregirlos de la noche a la mañana”, señaló en la conferencia de prensa posterior.

Si bien no detalló qué aspectos considera débiles, sí apuntó a las complicaciones que presentan para adaptarse a la competencia brasileña.

“También está el problema de la adaptación del jugador colombiano. Cuando estaba en Gremio o en otros clubes, cuando me ofrecían jugadores colombianos o ecuatorianos que me gustaban, solo les daba el visto bueno para ficharlos una vez que se habían adaptado al fútbol brasileño”, expuso.