Josué Ovalle, la nueva figura chilena en México: “En Colo Colo me dijeron que no estaba para el primer equipo”

Josué Ovalle es una de las figuras del Mazatlán de México. FOTO: X @MazatlanFC.

Josué Ovalle salió prácticamente del anonimato. A los 25 años, dio el gran salto desde el recién ascendido Deportes Concepción al fútbol mexicano. Silenciosamente, el formado en Colo Colo firmó con el Mazatlán donde se alza como el mejor chileno en el fútbol azteca, en la actualidad. Desde Sinaloa se confiesa con El Deportivo.

¿Cómo se gestó su llegada a México?

La verdad es que hace un tiempo que me venían siguiendo. Mi representante Edison Pereira había traído un par de jugadores acá y le preguntaron por mí de cuando yo estaba en Melipilla. Hice la buena campaña en Concepción, después un par de partidos con Limache, así que con eso se pudo dar.

¿Usted es formado en Colo Colo?

Claro, yo salí de ahí. Estuve hasta el último año juvenil, pero no pude debutar. Me dijeron que no estaba preparado para la primera de Colo Colo, quizás para algún otro equipo.

¿Para seguir en el profesionalismo?

Claro. Así que ahí decidí salir nomás. Esto fue en 2020. Un año antes fui campeón con Colo Colo en la Sub 20. Me enviaron a préstamo a Linares, estuve seis meses y volví por la pandemia. Cuando regresé me dijeron que ya no seguía. De ahí, llegué libre a San Antonio Unido, me lesioné y arribé a Melipilla, estuve tres años. En 2024 me compró Limache, no tuve muchos minutos y llegó la oportunidad de Concepción. La tomé, la verdad, para hacer minutos. Ascendimos y fue uno de los pasos más importantes de mi carrera, la gente siempre me pide que vuelva.

Para Mazatlán era una apuesta grande…

La verdad que sí. Se habla mucho acá de que un jugador que venía de la B haya llegado a México. Pero me seguían hace tiempo, entonces no fue algo inesperado, me habían visto harto, hace dos o tres años, sabían lo que traían. El director deportivo Jaime Ordiales estuvo dos o tres veces en Chile, él fue quien me trajo, hizo todas las gestiones.

¿Cómo Colo Colo deja partir a sus jugadores, paso algo parecido con Felipe Loyola? ¿Falta valoración?

No sé si pasa por ahí, lo hablo a nivel personal. Creo que en ese momento yo no estaba tan preparado para jugar en la primera Colo Colo, que es la más importante de Chile, y uno tiene que ser autocrítico. Tal vez si me hubieran dado la oportunidad de entrenar con el primer equipo, de jugar amistosos o cosas así, habría rendido. Pero todo pasa por el DT y sus ayudantes.

¿Quién le dijo que no seguía?

En ese tiempo estaba Mario Salas en el primer equipo, me subió cuando salimos campeones, pero nunca me hizo debutar. Pero el que estaba en las inferiores era Ariel Paolorossi, quien me dijo que yo no estaba preparado.

¿Se sintió poco valorado?

La verdad que no tanto. Sentí que necesitaba cambiar de aire y me tomé bien sus palabras. Si lo piensas, me sirvió bastante para mi carrera, lo tomé como aprendizaje. Me tocó dar la vuelta larga y todo me sirvió.

¿Fue grande el cambio de llegar a México?

Algo completamente diferente a Chile, en todo sentido. Fue un poco brusco el cambio, pero ya estamos más acostumbrados a la cultura.

¿Cómo se convive con el tema de los carteles?

Lo que pasa que Mazatlán es una parte de Sinaloa, pero es el lugar más turístico. Acá anda mucha gente de otros países y los militares o la gente de acá cuida mucho al turista, que es lo que hace ganar a la gente de acá. Hay hartos policías y uno se siente más seguro, pero uno no debe andar metido en otro tipo de lugares.

Supo que se suspendió un partido de Querétaro y Juárez tras la muerte de un jefe de cartel…

Bueno, eso fue como a tres horas de acá, igual cerca. Como extranjero, uno no ha vivido tanto esas cosas y se asusta un poco, pero uno se tranquiliza hablando con los compañeros.

Pero su irrupción en el equipo de Mazatlán fue inmediata…

Se me pudo abrir el arco, lo importante acá son las estadísticas, que se miran mucho. Desde que llegué me hicieron sentir bien, me dieron la oportunidad y uno rinde gracias a la confianza.

¿Cuál es su posición en la cancha?

La mayoría de los técnicos me ocupan como extremo izquierdo, pero me manejo en ambas orillas.

Sus cuatro goles son de cabeza, pese a que usted no es tan alto…

La verdad es que he aprendido a posicionarme un poco mejor en la cancha, también he tenido un poco de suerte. Siempre estoy ahí pensando que va a caer alguna pelota. Yo creo que ese es mi secreto.

¿Qué le pide el técnico Sergio Bueno?

Me dice que encare, que sea desequilibrante, que haga jugar al equipo.; que trate de ser determinante en las jugadas de ataque y un poco más de colaboración en lo defensivo.

¿Es cierto que algunos grandes de México ya lo tienen en su carpeta?

No lo sé, me siento tranquilo. Si uno se maneja mucho mirando al futuro, las cosas no salen como uno quiere. Yo siempre quiero estar en un lugar mejor, pero eso se lo dejo a mi representante Edison, él es quien maneja todo eso. Si se acerca a alguien sería maravilloso, pero solo pienso en Mazatlán.

¿Cuál es su situación contractual?

Estoy a préstamo desde Limache por estos meses, con una opción de compra por la mitad del pase. Yo creo que en las próximas semanas ya estaría más o menos resuelto.

¿Se ve en la selección chilena?

Sí, siempre habrá una posibilidad si uno pasa por un buen momento. El sueño de todos, desde niño, es representar a Chile. Quizás ahora se siente un poco más probable. Pero tampoco es algo que me vuelva loco, que yo diga no, sí necesito estar. O que, en cada convocatoria, uno se enoje o se frustre. Claro que también pasa por el gusto del técnico. Obviamente, me encantaría ir a la selección, pero si no se da seguiré trabajando y tal vez en algún momento toque. Ahora se han probado un poco más de jugadores.

¿Nadie le ha hablado de la selección?

No, no, la verdad que no, nadie me ha hablado. Yo por lo menos no sé nada de la selección.

¿Y qué te parece que seamos últimos en la eliminatoria? ¿Somos los más malos?

Creo que se está viviendo un cambio de generación. Si fuimos últimos es parte del aprendizaje, algo debe faltar para salir de ahí. Creo que en las próximas Eliminatorias nos irá mejor y podremos ir al Mundial, como todos quieren.