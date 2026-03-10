De Limache a Mazatlán: la historia de Josué Ovalle, el sorpresivo goleador chileno en la liga mexicana

Paulatinamente, la representación chilena en el fútbol mexicano ha ido a la baja. Si hace algunos años la legión llegó a tener una veintena de futbolistas, hoy la presencia es más acotada. De todas maneras, ha logrado hacerse notar en la Liga MX. Las cosas del fútbol permiten que el nombre más desconocido de los que está en el campeonato azteca, cuyo traspaso fue sorpresivo, es quien se está convirtiendo en el más destacado. Se trata de Josué Ovalle, quien a punta de goles se ha ganado su lugar en el Mazatlán.

Con 25 años, este mediocampista ofensivo o extremo atraviesa por su primera experiencia en el extranjero. Hasta la fecha, ha sido altamente provechosa, porque ha tenido regularidad con los Cañoneros y se ha transformado en el chileno con más goles en lo que va del Torneo de Clausura 2026.

El 10 de febrero, el Mazatlán FC oficializó la llegada del Cotto Ovalle, proveniente de Deportes Limache. Estuvo citado para el duelo de la Supercopa ante Coquimbo Unido, en Viña del Mar. Sin embargo, al no tener mayor espacio en el cuadro tomatero (una de las revelaciones del campeonato chileno), partió a México. Así lo definió su nuevo club: “Se caracteriza por ser un jugador con buena conducción de balón, su velocidad y adaptación táctica le permiten ofrecer variantes importantes dentro del esquema del equipo”.

La operación fue tan sorprendente como su rendimiento en territorio azteca. Lleva tres goles en cinco partidos. Debutó el 15 de febrero, ante Santos Laguna. Su estreno como anotador sucedió el 22 del mes pasado, en la igualdad visitando a Xolos de Tijuana. Mientras que en las últimas dos presentaciones convirtió: ante Atlético San Luis (3 de marzo) y León (6 de marzo), respectivamente.

Josué Ovalle no solo es el goleador de su equipo, junto a Facundo Almada. También es el jugador nacional con más tantos en el actual torneo mexicano. Superó a Víctor Dávila, quien suma dos con el América. Cabe consignar que el ex Huachipato sufrió una grave lesión de ligamentos, que lo saca del resto de la temporada. Los otros chilenos de la Liga MX no han convertido: Rodrigo Echeverría, Sebastián Vegas, Nicolás Díaz y Ángelo Araos.

La historia de Josué Ovalle

Oriundo de Algarrobo, comenzó su camino en el fútbol a los 7 años, en el Club El Manzano de su comuna. Luego pasó al Unión Santo Domingo, hasta que fue descubierto por un veedor de Colo Colo. Se integró a las inferiores del Cacique y formó parte del plantel que salió campeón del Apertura 2019 en la categoría de proyección. Ovalle no tendría oportunidades de saltar al primer equipo albo, por lo tanto en 2020 se fue a Deportes Linares, en Segunda División.

Su trayectoria deportiva continuaría en las categorías de ascenso. En 2021 pasó a San Antonio Unido, también en la tercera categoría del fútbol local. Al año siguiente firmó por Deportes Melipilla, en la B. Continuó en los Potros en las dos temporadas siguientes. Su buen rendimiento le permitió recibir el premio al Mejor Jugador de la Segunda División Profesional en 2024, en la gala del fútbol chileno.

El año pasado llegó a Deportes Limache, en el año debut de los cerveceros en la división de honor. A mitad de temporada pasó a Deportes Concepción, donde formó parte del equipo que logró el hito histórico de devolver al León de Collao a Primera División, al imponerse en la liguilla sobre Cobreloa. En 2025, entre limachinos y penquistas, Ovalle hizo cuatro goles en 30 partidos. Ahora, en México, tiene tres tantos en cinco presentaciones.

Hay un detalle no menor respecto a la estadía del algarrobino en Mazatlán: es un club con fecha de vencimiento. Fundado en 2020, ocupando el sitio de Monarcas Morelia en Primera, a fines del año pasado se confirmó la venta de la franquicia al dueño del Atlante. Por lo tanto, el actual certamen es el último en la máxima categoría para los Cañoneros.