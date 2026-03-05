SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Salió entre lágrimas: la estremecedora lesión de Víctor Dávila en el América de México

    El delantero nacional sufrió una hiperextensión de rodilla en la derrota de su escuadra ante Juárez. Si bien aún no hay exactitud sobre la gravedad de su complicación, podría estar alejado de las canchas por varios meses.

    Julián Concha 
    Julián Concha
    Víctor Dávila sufrió una grave lesión con el América.

    Víctor Dávila protagonizó la imagen más lamentable de la jornada en la Liga MX. El chileno sufrió una escalofriante lesión en la rodilla, en la agónica derrota del América ante Juárez, por 2-1.

    El delantero nacional abandonó el campo del estadio Azteca entre lágrimas. En su intento por controlar la pelota en la línea de fondo, su pierna derecha se quedó trabada en el pasto, provocándole una hiperextensión de rodilla, en lo que fue una tan aparatosa como grave complicación.

    Dávila cayó al suelo con evidentes muestras de dolor. Sus gritos alertaron tanto a sus compañeros como rivales, que corrieron para socorrerlo. Tras recibir atención médica por varios minutos, el chileno debió dejar el terreno en el carrito de asistencia, mientras se lamentaba lo sucedido.

    Una grave lesión

    Dávila fue trasladado a un recinto médico, donde se sometió a exámenes para determinar la gravedad de su lesión. Los primeros estudios arrojaron un posible daño en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según informaron en México.

    En caso de que esto sea confirmado, el chileno podría estar cerca de seis meses alejado de las canchas. No obstante, el América no ha entregado un comunicado para informar sobre la magnitud de la lesión.

    Para remate, las Águilas sufrieron una dolorosa caída de local. Jairo Torres (5′) adelantó a Juárez en el inicio del partido, mientras que Alejandro Zendejas (69′) empató el encuentro. Sin embargo, Guilherme Castilho (90+3′) anotó un agónico tanto que le dio la victoria a los Bravos.

    Con este resultado, el América se estancaron en la novena posición de la Liga MX, con 11 puntos, ubicándose fuera de los playoffs. Están a 11 unidades del líder Cruz Azul, que tiene 22.

