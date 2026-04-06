Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

Universidad de Chile se sacó un importante peso de encima. Tras un irregular inicio de temporada, que desencadenó en la salida de Paqui Meneghini, los azules se han ido reecontrando con las buenas sensaciones: en el Estadio Nacional, golearon por 4-0 a Deportes La Serena, y consiguieron el primer triunfo del año en condición de local.

Los laicos no festejaban en el recinto de Ñuñoa desde octubre del año pasado, puntualmente, desde el partido por Copa Sudamericana ante Independiente (eso sí, en la recta final de ese año jugaron varios partidos en Santa Laura). Por este motivo, el expresivo triunfo ante los papayeros fue un desahogo en todos los sentidos. De pasada, también se anotaron con el primer triunfo de Fernando Gago por la Liga de Primera (había ganado por la Copa de la Liga), factor que aporta aún más a descomprimir las malas sensaciones que se arrastraban en las fechas anteriores.

Tras este positivo estreno, el entrenador argentino reveló los detalles que lo llevaron a conseguir los tres puntos. “El primer tiempo nos costó encontrar la circulación y los espacios. Ellos nos presionaron muy bien, no podíamos encontrar ese hombre libre que buscábamos. En el segundo tiempo lo pudimos corregir y, a partir de eso, empezamos a ganar todo lo que eran duelos defensivos y ofensivos”, dijo.

El transandino puntualizó en un momento clave del partido, cuando mandó a la cancha a Lucas Barrera por el paraguayo Lucas Romero. “Esa conversación para corregir queda ahí adentro, pero con el cambio de Lucas (Romero) creíamos que estaba expuesto con la tarjeta amarilla y también era algo que habíamos planteado previo al partido. Salió lo que buscábamos”, aseguró.

Por último, el DT no se conformó con la goleada y apuntó a lo que espera conseguir a futuro con sus pupilos. “Tenemos que seguir insistiendo e intentando lo que queremos hacer y, de ahí, sostenerlo en el partido. Nuestro objetivo es seguir sumando cada semana y esa es la mentalidad que vamos a tener: cada partido es una final. Entendimos bien cómo jugarlo y tuvimos la intensidad. Los chicos lo hicieron muy bien”, cerró.

Fernando Gago en el partido de la U y La Serena. Foto: Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Turboman deja en el olvido a Paqui

Otro que se mostró visiblemente contento por el abultado marcador sobre los nortinos fue Eduardo Vargas. Si bien no convirtió ninguno de los cuatro goles, Turboman tuvo un importante desempeño desde la entrega y el sacrificio. “Es un esfuerzo de equipo, lo sacamos adelante después de un primer tiempo muy malo de todos los jugadores. Estábamos con esa espina de ganar en casa. Esto nos trae confianza para el día día, porque en los entrenamientos lo estamos haciendo muy bien. Me siento bien físicamente y me estoy esforzando en todo”, comentó aliviado.

En ese contexto, el otrora goleador de la Roja aprovechó de elogiar el trabajo de Gago e, incluso, se atrevió a dejar en el olvido el traumático paso de Paqui Meneghini por el CDA. “Cambiamos de chip, lo que pasó con el entrenador pasado ya quedó atrás. Nos olvidamos de eso. La verdad es que lo sacamos todos juntos adelante, con el cuerpo técnico y la institución. Estoy feliz de estar de vuelta”, concluyó.