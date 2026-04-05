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    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luego de un primer tiempo muy deslavado, donde incluso mereció estar en desventaja, Universidad de Chile sufrió un cambio radical en el complemento. Cambió el rostro, ajustó la puntería y superó a los papayeros por 4-0. Es la primera victoria azul jugando en el recinto de Ñuñoa en 2026.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Estadio Nacional. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    El estreno de Fernando Gago en el Campeonato Nacional fue con el pie derecho. De la mano del DT argentino, Universidad de Chile buscaba su segunda victoria consecutiva (luego del 3-1 sobre Audax Italiano, por la Copa de la Liga). Y lo logró. Gracias a un segundo tiempo contundente, cambiando la cara, superó por 4-0 a Deportes La Serena.

    Fue el reencuentro de laicos y papayeros en Ñuñoa, toda vez que fueron los encargados de dar inicio al nuevo certamen del fútbol chileno, el pasado 20 de marzo, con ‘Pintita’ Gago observando a sus futuros pupilos desde la tribuna. Ese mismo día fue confirmado como el relevo de Francisco Meneghini.

    Con más días de trabajo y con más partidos en el cuerpo, la idea ya es empezar a ver la mano del entrenador y la propuesta futbolística que trae consigo. Lo concreto es que de aquello no se vio nada en el primer tiempo. El interesante planteo del equipo de Felipe Gutiérrez alteró los planes de la U, porque le manejó el balón y encontró espacios para hacer daño en la zaga. La visita nunca renunció a salir por abajo, desde el fondo.

    Club Deportes no fue a esperar al Estadio Nacional. Le fue a disputar la pelota al local. De hecho, el primer tiempo finalizó con el 59% de posesión. El equipo del chuncho estaba incómodo, porque el partido no se desarrollaba según su libreto. No lograba crear juego y los acercamientos eran esporádicos. La única del primer periodo fue en los 15′, con un remate de Ignacio Vásquez que desvió a mano cambiada el meta Lanzillotta.

    Si La Serena encontraba un gol, era justificado. Pero no sucedió. Ese fue el pecado de los papayeros: no reflejar en el marcador sus buenos pasajes en el cotejo. Pareció complicarse debido a la expulsión de Yahir Salazar, por una infracción a Hormazábal. En una acción discutible, el árbitro Mario Salvo le puso la roja directa. Recibió el llamado del VAR, el juez chequea la acción y cambia por amarilla.

    Otro partido

    Parece que el remezón fue fuerte en el camarín de la U, en el entretiempo. Después de un primer lapso muy deslucido, el café cargado resultó porque el equipo de Gago salió con otra disposición, tomando más color y dejando de lado la palidez. El DT apostó nuevamente por el joven argentino Lucas Barrera, reemplazando al paraguayo Romero, quien tenía amarilla.

    Todo lo bueno que hizo La Serena se esfumó. No manejó el balón y dejó forados en la defensa. La U atacó con más profundidad y fue certera a la hora de la definición. En los 50′, Fabián Hormazábal abrió el marcador (apareciendo como un puntero) con un remate que se desvía y el balón le pasa por encima a Lanzillotta.

    Cinco minutos más tarde, Maxi Guerrero clava el 2-0 gracias a un cabezazo, anticipando a un rival, conectando un envío de Poblete. Después del gol, sucedió la reaparición de Lucas Assadi, reemplazando a Vásquez, dejando atrás una lesión. Además del resultado, la vuelta del 10 es la otra buena noticia de la jornada para los azules. En los 68′, Javier Altamirano hizo el 3-0, definiendo de zurda con el arco de frente.

    La goleada se selló en el tiempo añadido, con el 4-0 de Agustín Arce, finalizando una jugada de Assadi por la izquierda del ataque.

    Recién en abril llegó el primer triunfo de la U como local en el Estadio Nacional durante 2026. Hasta la fecha, no había logrado celebrar en Ñuñoa en el campeonato local, ni en la Copa de la Liga, ni en la llave de Copa Sudamericana ante Palestino. Con 13 puntos, mira la tabla de posiciones con otros ojos.

    Guerrero anotó el 2-0 parcial de la U sobre La Serena. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal, M. Zaldivia, N. Ramírez, M. Morales (73′, N. Fernández); I. Poblete (82′, M. Díaz), L. Romero (46′, L. Barrera); M. Guerrero, J. Altamirano (73′, A. Arce), I. Vásquez (57′, L. Assadi); y E. Vargas. DT: F. Gago.

    La Serena: F. Lanzillotta; B. Gutiérrez, L. Alarcón, R. Delgado, Y. Salazar; F. Chamorro, F. Mac Allister, M. Marín (71’, S. Díaz); N. Stefanelli (60′, C. Sepúlveda), D. Rubio y J. Vargas (71′, M. Velásquez). DT: F. Gutiérrez.

    Goles: 1-0, 50′, Hormazábal, con un remate que tiene un desvío y supera por encima a Lanzillotta; 2-0, 55′, Guerrero, cabezazo tras centro de Poblete; 3-0, 68′, Altamirano, con un disparo de zurda; 4-0, 90′+3, Arce, saca un remate tras acción de Assadi.

    Árbitro: M. Salvo. Amonestó a Romero, Morales, Barrera, Castellón (U); Mac Allister, Salazar, Marín (LS).

    Estadio Nacional. Asistieron 23.694 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

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