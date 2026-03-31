Sobrepeso, lesión y renovación: las semanas más complicadas de Lucas Assadi en la U de Fernando Gago

El 23 de febrero pasado, Lucas Assadi se lesionó jugando frente a Deportes Limache. Lo que parecía en un comienzo una lesión abordable, se fue complicando y ya lleva más de un mes sin jugar. ¿El diagnóstico? Esguince sindesmal en el tobillo izquierdo. ¿Fecha de retorno? El domingo 5 de abril.

“Se supone que contra La Serena ya voy a poder. Estaré listo con Audax, pero por el tema de la cancha (sintética) quieren cuidarme un poco. Volvería con La Serena“, afirmó el jugador.

Sin embargo, el nacido en Puente Alto está jugando otro duelo fuera de la cancha. Su contrato con Azul Azul termina en diciembre de este año y en junio ya podría negociar como jugador libre e irse del club sin dejar ni un rédito para la concesionaria.

Los planes de la gerencia deportiva, liderada por Manuel Mayo, es que el jugador renueve por dos años más y sea uno de los sueldos top del plantel. Pero la cláusula de salida es el tope, ya que desde el entorno del jugador la consideran excesiva (5 millones de dólares).

“Prefiero no hablar de eso. Si en un momento quiere hablar la dirigencia, que lo digan ellos”, fue la escueta respuesta de Assadi cuando le preguntaron por el tema. Y en el CDA reconocen que las cosas están complicadas y que por ahora las posturas están lejos de un acuerdo y aunque no se resignan a perderlo, saben que la ventana de pases de invierno será clave en la negociación.

Assadi sigue lesionado en su tobillo izquierdo. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Las semanas más complicadas

La renovación de su vínculo con la sociedad anónima laica no es lo único que preocupa en la institución estudiantil. Una de las máximas del nuevo entrenador de la U, Fernando Gago, es el estado físico de sus jugadores y si bien, Assadi presenta en los entrenamientos una buena resistencia a los ejercicios, aseguran que a la hora de la balanza no cumple con los parámetros.

Según detallan en el recinto azul, el futbolista está tres kilos por sobre su peso ideal y aunque esto no le impediría meterse en el once del adiestrador argentino, tal como lo hizo Marcelo Morales (quién también tiene que bajar su peso), podría ser un factor a la hora de luchar por la titularidad, cuando todos los jugadores estén a disposición (hoy suma más de 7 lesionados).

Finalmente y aunque en la U dicen haber dado vuelta la página, no cayó nada bien que Assadi y Morales se vieran involucrados en un reportaje donde se denunciaba que barristas acusados de narcotráfico se contactaban con ellos vía telefónica.

“En el club tenemos una buena relación con los dos, son jugadores de casa que están desde chiquititos acá, hablamos constantemente y no nos gustó ver lo que vimos, no es algo que está bien”, señaló Mayo.

“Fue una videollamada, como lo dijo ‘Manu’ Mayo, fue una conversación de felicitaciones, pero más allá de eso, nada. Sólo eso. En realidad me preguntaron que si había algo más, no sé, juntas o cualquier otra cosa, y les dije la verdad, que fue solo una videollamada y nada más”, explicó finalmente el mencionado futbolista.