Lucas Assadi aclara cuál es su relación con barrista acusado de narcotráfico

Un reportaje emitido por Canal 13, difundió registros de videollamadas entre Víctor Poblete Aguilera, apodado Vitoko, quien fue formalizado por delitos asociados al tráfico de drogas y los futbolistas de Universidad de Chile, Lucas Assadi y Marcelo Morales.

Imágenes que no gustaron a la dirigencia de Azul Azul y que fueron explicadas por el propio Assadi en la previa de la derrota de la U ante La Calera por la Copa de la Liga. “Fue una videollamada, como lo dijo ‘Manu’ Mayo, fue una conversación de felicitaciones, pero más allá de eso, nada. Sólo eso”. aseguró el formado en La Cisterna.

Luego agregó reveló lo que conversó con el gerente deportivo y detalló que “en realidad me preguntaron que si había algo más, no sé, juntas o cualquier otra cosa, y les dije la verdad, que fue solo una videollamada y nada más”.

Otro de los involucrados en los contactos, el director de Azul Azul, Aldo Marín, también entregó su versión de los hechos. “Bueno, como dijo Manuel ayer, a nadie del club le gusta estar involucrado en este tipo de noticias. Creo que no es bueno para el club ni para ninguno de nosotros”, reconoció.

Marín justificó su accionar diciendo que “cuando yo llegué acá siempre tuve la idea y me comprometí a escuchar a todos los hinchas, para ver qué tenían que decir y para ver cómo podíamos ir avanzando y mejorando lo que hacemos en el club. La verdad de las cosas es que, claro, tuve una conversación, pero acá se habla de otras cosas que no tienen nada que ver, no hay vínculo, no hay nexo, no hay relación. Y me gustaría dejar eso claro, que no cometí ninguna falta, ningún delito en todo esto”.

Acto seguido, el dirigente culpó al canal de televisión de agrandar lo que para él era una “conversación”. “Lo que pasa es que es una conversación, volvemos a lo mismo, es una conversación. Entonces, cuando el periodista me pregunta y me dice, ‘¿sabes qué? Yo voy a hacer esto porque ustedes tienen vínculos’. Un vínculo tiene que ver cuando alguien le pasa algo de valor a otra persona, una entrada, una camiseta, dinero, eso es lo que dice la ley, no más que eso. Una conversación no tiene que ver con eso. Entonces, como no es nada complejo, yo le dije, ‘publícalo’, si yo no tengo problema en eso’“, insistió.

El nombrado por Michael Clark también aseveró que “cuando tú vas a cualquier parte, la gente habla, te pregunta, te dice miles de cosas, te habla del estadio, de la entrada, de los resultados, de todo. Ustedes saben cómo es la gente de la U, está en todas partes. Entonces, yo voy a seguir hablando con el hincha. No puedo no hacerlo porque me comprometí a hacer esto”.

Finalmente, Aldo Marín reconoció que “tomó un ribete que no esperábamos y como les decía, no es muy agradable. Ahora lo que nos queda hacer es poder ganar hoy día con el nuevo plantel y ahí veremos cómo siguen las cosas”.