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    Repasa la goleada de la U de Fernando Gago ante La Serena por la Liga de Primera

    Los azules aplastaron a los papayeros, dándole el primer triunfo por el Torneo Nacional al entrenador argentino.

    Universidad de Chile enfrenta a Deportes La Serena en la Copa de la Liga FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Universidad de Chile 4-0 Deportes La Serena

    Actualiza el relato aquí

    ¡Final del partido!

    90′+6′. Universidad de Chile golea a La Serena y le da a Fernando Gago su primer triunfo por la Liga de Primera.

    ¡Gol de Universidad de Chile!

    90′+3′. Gran jugada de Assadi, que encaró defensas y eludió al arquero, para posteriormente tocar con Agustín Arce. Segundo tanto en fila para el volante, tras su anotación en la Copa de la Liga.

    Tiempo de adición

    90′. Se jugarán seis minutos más en Ñuñoa.

    ¡Era golazo de Marcelo Díaz!

    89′. Carepato sorprendió con un potente disparo de media distancia. Lanzillotta volvió a estar notable.

    Cambio en la U

    82′. Ingresa Marcelo Díaz, mientras que Israel Poblete abandona la cancha.

    Tarjeta amarilla en la U

    74′. Lucas Barrera recibe la cartulina tras trancar con pierna fuerte.

    Doble cambio en la U

    73′. Entran Nicolás Fernández y Agustín Arce. Salen Marcelo Morales y Javier Altamirano.

    Doble cambio en La Serena

    70′. Entra Milovan Velásquez y Sebastián Díaz. Salen Jeisson Vargas y Matías Marín.

    ¡Gol de Universidad de Chile!

    68′. Se juntaron Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero y Javier Altamirano. El ex Huachipato marcó en la boca del arco. Es goleada azul.

    Tarjeta amarilla en La Serena

    63′. Matías Marín recibe la cartulina en los papayeros.

    Cambio en la U

    58′. Sale Ignacio Vásquez e ingresa Lucas Assadi.

    ¡Gol de Universidad de Chile!

    55′. Israel Poblete ganó terreno desde la banda derecha y mandó un centro a la cabeza de Maximiliano Guerrero, que no perdona para el 2-0 de los azules.

    ¡Gol de Universidad de Chile!

    49′. Gran pase filtrado de Ignacio Vásquez a Fabián Hormazábal, que arremete por la derecha y anota su primer gol de la temporada.

    Cambio en la U

    45′. En el entretiempo, Gago mueve la pizarra. Salió Lucas Romero e ingresó Lucas Barrera.

    ¡Comienza el segundo tiempo!

    45′. Azules y papayeros disputan el complemento en Ñuñoa.

    ¡Final del primer tiempo!

    45′+3′. Universidad de Chile y La Serena igualan sin goles en el Estadio Nacional.

    Tarjeta amarilla en la U

    45′+1′. Marcelo Morales es amonestado por cortar una contra.

    Tiempo de adición

    45′. Se agregan tres minutos en el Estadio Nacional.

    ¡Se anula la tarjeta roja!

    42′. El árbitro estima que Salazar no le da ese rodillazo con la intención de agredir. Solo es amarilla para el defensor papayero.

    Tarjeta roja en Deportes La Serena

    38′. Yahir Salazar es expulsado por impactar con la rodilla en la cabeza a Hormazábal.

    Tarjeta amarilla en la U

    32′. Lucas Romero se gana la primera amarilla del partido.

    Y ahora lo tuvo la U

    14′. Tremendo remate de Ignacio Vásquez, que iba directo al ángulo. Lanzillotta lo evita y la manda al córner a mano cambiada.

    Avisa La Serena

    10′. Primer remate al arco de los papayeros, a través de Felipe Chamorro.

    ¡Comienza el partido!

    1′. Universidad de Chile, con Fernando Gago en su debut por la Liga de Primera, se enfrenta a La Serena en el Estadio Nacional.

    ¿En qué lugar se ubican en la Liga de Primera?

    La U y La Serena llegan con rendimientos similares. Los azules son novenos con 10 puntos, mientras que los papayeros están 11° con 9 unidades.

    La U de Fernando Gago quiere despegar

    Tras la salida de Paqui Meneghini, los azules buscan enmendar el rumbo bajo la conducción de Pintita. En la Copa de la Liga dirigió dos duelos, con una derrota ante La Calera y un sólido triunfo contra Audax. Ahora, en la Liga de Primera, tiene la necesidad de sumar puntos para posicionarse en la parte alta de la tabla.

    Un antecedente reciente

    Universidad de Chile y La Serena se enfrentaron hace pocas semanas, en el debut por la Copa de la Liga. En dicho duelo, que se disputó bajo la lluvia en el Estadio Nacional, igualaron 2-2.

    La formación titular de Deportes La Serena

    La formación titular de Universidad de Chile

    Universidad de Chile recibe a Deportes La Serena

    El Estadio Nacional será el escenario del duelo entre azules y papayeros, en el debut de Fernando Gago por la Liga de Primera.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva trasmisión junto a El Deportivo.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"Universidad de ChileLa UDeportes La SerenaFútbolFútbol chilenoLiga de Primera

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