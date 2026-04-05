Repasa la goleada de la U de Fernando Gago ante La Serena por la Liga de Primera

La U de Fernando Gago quiere despegar

Tras la salida de Paqui Meneghini, los azules buscan enmendar el rumbo bajo la conducción de Pintita. En la Copa de la Liga dirigió dos duelos, con una derrota ante La Calera y un sólido triunfo contra Audax. Ahora, en la Liga de Primera, tiene la necesidad de sumar puntos para posicionarse en la parte alta de la tabla.