Todos contra Brasil: la Copa Libertadores sube el telón con nuevos criterios de definición

Pasaron las rondas previas. Llegó “el torneo de verdad”. Este martes arranca la fase grupal de la Copa Libertadores 2026, la competencia que es el objeto de deseo del fútbol sudamericano. La 67ª edición del principal certamen de la región a nivel de clubes, cuya representación chilena está en Coquimbo Unido y Universidad Católica, presenta desafíos y novedades. La inquietud que viene reinando desde hace años es: ¿alguien le podrá disputar el cetro a Brasil?

El fútbol del gigante sudamericano lleva siete títulos continentales consecutivos, entre cuatro elencos diferentes: Flamengo (2019, 2022 y 2025), Palmeiras (2020 y 2021), Fluminense (2023) y Botafogo (2024). Esta hegemonía es histórica. Se trata de la racha más larga de títulos para un mismo país en Libertadores. El propio Brasil había ganado cuatro copas seguidas, entre 2010 y 2013. Más atrás en el tiempo, Argentina también hiló cuatro años con coronas (de 1967 a 1970, y de 1972 a 1975).

Esto también tiene un alcance global. Revisando las competencias de clubes más importantes de cada confederación, es la racha vigente más extensa. En la Champions League de la OFC, Nueva Zelanda lleva cuatro éxitos al hilo (2022-2025). Mientras que en la Concachampions, México suma tres trofeos seguidos (2023-2025). ¿Y la Liga de Campeones de Europa? La racha de títulos más larga le corresponde a Inglaterra, con seis: entre 1976-1977 y 1981-1982. Entre todas las confederaciones, la supremacía más notable la ejerció México en Concacaf, con 16 títulos de clubes al hilo (entre 2006 y 2021).

Criterio de definición

Un cambio importante para la Libertadores 2026 dice relación con la definición de los grupos. Dejará de ser el criterio principal la diferencia de gol. La nueva fórmula privilegia los duelos directos entre dos o más equipos para determinar los clasificados a octavos de final, que también se traslada para la Copa Sudamericana.

Entonces, en orden de prelación, el primer criterio de desempate es el de los puntos en partidos directos entre los elencos igualados. Luego, la diferencia de goles en los partidos directos entre los mismos. En tercer lugar, los goles anotados en partidos directos entre los elencos empatados. Después de todo esto, recién ahí entra en el ruedo el ítem de la diferencia de goles general. Posteriormente, está el ítem de la mayor cantidad de goles anotados en la fase.

El torneo también exhibe un salto en los premios en dinero. El campeón se llevará US$ 25 millones solo por ganar la final. Sumando todo el recorrido, el ganador de la Libertadores puede superar los US$ 40 millones. Cada club recibe US$ 3 millones por jugar la Copa. Por triunfo en la fase de grupos, se llevará 340 mil dólares.

Foto: CONMEBOL

La semana de los chilenos en las copas

UC vs. Boca Juniors

En el Claro Arena, con hinchas visitantes. Así será el duelo entre cruzados y xeneizes este martes, que marca el retorno de ambos a la fase grupal de la Copa Libertadores. Lo último de Boca fue el jueves, derrotando por la mínima a Talleres de Córdoba, en su segundo triunfo seguido, que sirve para disipar, en parte, las dudas respecto al técnico Claudio Úbeda, exasistente del fallecido Miguel Ángel Russo.

El elenco azul y oro lleva nueve partidos seguidos sin derrotas, aunque con cinco empates. Para este martes, se espera el regreso a la titularidad de Leandro Paredes, uno de los nombres propios de mayor peso en el club.

O’Higgins vs. Millonarios

El debut de los celestes en la fase de grupos de la Copa Sudamericana será en Rancagua, ante los colombianos, que vienen de caer 1-0 con Jaguares por el torneo local. Están en plena disputa por estar entre los ocho primeros y meterse en la postemporada.

Millonarios, donde milita el volante Rodrigo Ureña, cuenta como principal arma ofensiva a Rodrigo Contreras. El Tucu, luego de salir por la puerta de atrás de la U, vive un gran presente en la tienda de Bogotá: ocho goles en 14 partidos. Una duda para la visita a Chile es si formará parte de la delegación Radamel Falcao García, de 40 años, quien no juega desde febrero.

Coquimbo Unido vs. Nacional

El reestreno de los piratas en la Copa Libertadores será recibiendo al Bolso, tricampeón de América (la última fue en 1988). Nacional llegará a la Región de Coquimbo con una derrota a cuestas, porque el viernes cayó 0-1 ante Central Español, por el campeonato local. Fueron titulares valores de peso como Sebastián Coates, Nicolás Lodeiro y Maxi Gómez.

Es la primera caída del técnico Jorge Bava al mando del Tricolor. El exarquero, de 44 años, asumió hace menos de un mes el cargo para reemplazar a Jadson Viera. Bava tiene el aval de haber sido campeón en tres ligas distintas de Sudamérica: Uruguay, Colombia y Paraguay.

Riestra vs. Palestino

Deportivo Riestra jugará este miércoles, ante Palestino, el primer partido internacional de su historia. Será todo un acontecimiento para un club que subió a Primera División en 2024, de manera inédita. Al tener un estadio muy pequeño, ejercerá su localía para la Sudamericana en el Nuevo Gasómetro, la cancha de San Lorenzo, que está a pocos metros de su reducto. Son vecinos.

Los blanquinegros tienen una racha negativa. No suman triunfos en 12 partidos del Apertura argentino. Un conocido para el medio criollo es su arquero Ignacio Arce, ex Unión La Calera, quien sobresale por su particular y excéntrico estilo.

Audax Italiano vs. Olimpia

En el Bicentenario de La Florida, Audax Italiano recibirá al Decano del fútbol paraguayo, que es dirigido por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. El DT argentino, de larga trayectoria en el fútbol chileno, volverá al país, desde otra vereda.

El pasado 1 de abril, Olimpia perdió su invicto en el torneo local, cayendo 2-1 con Trinidense. De hecho, fue su primera derrota oficial en la temporada 2026. De todas maneras, el club es el puntero del Apertura guaraní, con 33 puntos en 14 partidos.

Uno de sus referentes es el portero Gastón Olveira, uruguayo nacionalizado paraguayo, quien recientemente debutó por la Albirroja de Gustavo Alfaro.