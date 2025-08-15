Juez del trágico duelo entre Colo Colo y Fortaleza arbitrará la revancha entre la U e Independiente en la Sudamericana

Nunca ha arbitrado un duelo de la U, pero su nombre quedó grabado tras decir presente en la mayor tragedia del fútbol chileno este año. Por lo mismo, cuando la Conmebol designó a Gustavo Tejera como el juez principal para la revancha entre Universidad de Chile e Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, los recuerdos afloraron de inmediato.

El uruguayo fue el encargado de hacer respetar las reglas en el compromiso que sostuvieron Colo Colo y Fortaleza en el estadio Monumental y que terminó con serios incidentes tras la muerte de dos hinchas luego de ser atropellados por un carro policial, según señalan informes policiales.

De hecho, su desempeño en dicho cotejo no estuvo exento de polémica, ya que -pese a la gravedad de lo sucedido y posterior invasión a la cancha de numerosos barrabravas- intentó continuar con el partido. Según lo detallado por quienes estuvieron presentes ese día en Macul, el charrúa le dijo a Esteban Pavez que esperarían 40 minutos para despejar la galería dónde se produjo el desorden y se reanudaría el cotejo.

Y aunque finalmente se impuso la decisión de las autoridades locales de suspender el partido, el informe de Tejera fue fundamental para la dura sanción que le impuso el ente rector sudamericano a los dirigidos por Jorge Almirón.

“Luego de varios minutos (3 minutos) golpeando los cristales de protección lograron romperlos e ingresar al terreno de juego, generando que los jugadores y cuerpo técnico de Fortaleza ingresaran rápidamente al vestuario buscando seguridad, esperamos 3 minutos más ya los 75 minutos nos retiramos, conjuntamente con los jugadores de Colo Colo todos a los vestuarios sin problema”, redactó el juez.

Finalmente, Conmebol le entregó los puntos al club brasileño, el Cacique perdió por secretaría 3-0, le puso una multa de 80 mil dólares y lo obligó a jugar sin público durante los próximos cinco encuentros que sostenga en competencias internacionales (ya cumplió dos). Pero Tejera no desapareció del camino de los albos, pues volvió a arbitrarles en el enfrentamiento que sostuvieron con Racing y donde los liderados por Arturo Vidal cayeron por goleada.

Universidad de Chile visitará a Independiente en Avellaneda, el próximo miércoles a las 20.30 y con un triunfo o un empate, avanzará inmediatamente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pues en la ida -jugada en el Estadio Nacional- se impuso por la cuenta mínima.