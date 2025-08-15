SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Juez del trágico duelo entre Colo Colo y Fortaleza arbitrará la revancha entre la U e Independiente en la Sudamericana

El réferi volverá a arbitrar a un club nacional, luego de los graves hechos ocurridos las inmediaciones del estadio Monumental.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Gustavo Tejera impartirá justicia en el duelo de la U con Independiente. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Nunca ha arbitrado un duelo de la U, pero su nombre quedó grabado tras decir presente en la mayor tragedia del fútbol chileno este año. Por lo mismo, cuando la Conmebol designó a Gustavo Tejera como el juez principal para la revancha entre Universidad de Chile e Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, los recuerdos afloraron de inmediato.

El uruguayo fue el encargado de hacer respetar las reglas en el compromiso que sostuvieron Colo Colo y Fortaleza en el estadio Monumental y que terminó con serios incidentes tras la muerte de dos hinchas luego de ser atropellados por un carro policial, según señalan informes policiales.

De hecho, su desempeño en dicho cotejo no estuvo exento de polémica, ya que -pese a la gravedad de lo sucedido y posterior invasión a la cancha de numerosos barrabravas- intentó continuar con el partido. Según lo detallado por quienes estuvieron presentes ese día en Macul, el charrúa le dijo a Esteban Pavez que esperarían 40 minutos para despejar la galería dónde se produjo el desorden y se reanudaría el cotejo.

Y aunque finalmente se impuso la decisión de las autoridades locales de suspender el partido, el informe de Tejera fue fundamental para la dura sanción que le impuso el ente rector sudamericano a los dirigidos por Jorge Almirón.

“Luego de varios minutos (3 minutos) golpeando los cristales de protección lograron romperlos e ingresar al terreno de juego, generando que los jugadores y cuerpo técnico de Fortaleza ingresaran rápidamente al vestuario buscando seguridad, esperamos 3 minutos más ya los 75 minutos nos retiramos, conjuntamente con los jugadores de Colo Colo todos a los vestuarios sin problema”, redactó el juez.

Finalmente, Conmebol le entregó los puntos al club brasileño, el Cacique perdió por secretaría 3-0, le puso una multa de 80 mil dólares y lo obligó a jugar sin público durante los próximos cinco encuentros que sostenga en competencias internacionales (ya cumplió dos). Pero Tejera no desapareció del camino de los albos, pues volvió a arbitrarles en el enfrentamiento que sostuvieron con Racing y donde los liderados por Arturo Vidal cayeron por goleada.

Universidad de Chile visitará a Independiente en Avellaneda, el próximo miércoles a las 20.30 y con un triunfo o un empate, avanzará inmediatamente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pues en la ida -jugada en el Estadio Nacional- se impuso por la cuenta mínima.

Más sobre:Colo ColoFútbolLa UUniversidad de ChileIndependienteGustavo TejeraCopa SudamericanaCopa LibertadoresFortalezaMonumental

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gendarmería anuncia reubicación de tres funcionarios ante fuga de reclusos en cárcel de Valparaíso

Lluvias torrenciales en India y Pakistán dejan más de 230 muertos y decenas de desaparecidos

Encuesta Mercer detecta que mujeres en cargos ejecutivos no supera el 25% y ganan un 15% menos que los hombres

Pedían prisión preventiva: hombre queda con arraigo y firma por golpear a su perro en calle de La Tirana

Diputado del PC explica su proyecto de royalty portuario y descarta un efecto mayor en los costos de las navieras

Gobierno reconoce fallas en la segmentación y vigilancia de los tres reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso

Lo más leído

1.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

2.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

3.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

4.
Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

5.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Gendarmería anuncia reubicación de tres funcionarios ante fuga de reclusos en cárcel de Valparaíso
Chile

Gendarmería anuncia reubicación de tres funcionarios ante fuga de reclusos en cárcel de Valparaíso

Pedían prisión preventiva: hombre queda con arraigo y firma por golpear a su perro en calle de La Tirana

Gobierno reconoce fallas en la segmentación y vigilancia de los tres reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso

Encuesta Mercer detecta que mujeres en cargos ejecutivos no supera el 25% y ganan un 15% menos que los hombres
Negocios

Encuesta Mercer detecta que mujeres en cargos ejecutivos no supera el 25% y ganan un 15% menos que los hombres

Diputado del PC explica su proyecto de royalty portuario y descarta un efecto mayor en los costos de las navieras

Ganancias de las AFP suben 25% en el primer semestre gracias a mayores ingresos y a rentabilidad del encaje

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación
Tendencias

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

En vivo: Unión Española enfrenta a Deportes Iquique en un duelo clave por la permanencia en Primera
El Deportivo

En vivo: Unión Española enfrenta a Deportes Iquique en un duelo clave por la permanencia en Primera

“Quizás sea una cuestión de personalidad”: la dura crítica que recibe Damián Pizarro en Italia

Juez del trágico duelo entre Colo Colo y Fortaleza arbitrará la revancha entre la U e Independiente en la Sudamericana

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años
Cultura y entretención

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años

Natalia Valdebenito echa pie atrás y ofrece disculpas públicas por su “chiste” sobre los mineros fallecidos

Shea Stadium: a 60 años del día en que The Beatles inventaron los conciertos en estadios

Lluvias torrenciales en India y Pakistán dejan más de 230 muertos y decenas de desaparecidos
Mundo

Lluvias torrenciales en India y Pakistán dejan más de 230 muertos y decenas de desaparecidos

Corte Suprema de Brasil fija para el 2 de septiembre el juicio contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

Trump asegura que no va “a negociar por Ucrania” y amenazó con “sanciones severas” a Rusia si no acepta un fin a la guerra

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi