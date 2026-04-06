Jugará un torneo promocionado por Arturo Vidal: el nuevo desafío internacional de Nicolás Castillo

La última experiencia profesional de Nicolás Castillo fue en City Soccer, club de la UPSL, la cuarta división de Estados Unidos, al que se incorporó en octubre de 2025 y del que salió a inicios de la presente temporada.

Ahora el atacante participará en el The Soccer Tournament, competencia de fútbol 7 que se disputará en Norteamérica y ahí representará al mismo equipo en el que estuvo el año pasado. El certamen se desarrollará entre el 27 de mayo y el 1 de junio en Carolina del Norte y entregará un premio total de US$ 1 millón.

La presencia del chileno en el equipo fue dada a conocer por el entrenador de City Soccer, Boris Jofré. “Viene Nico Castillo. Él está confirmado para jugar con nosotros. Estamos juntando a los jugadores y armando un tremendo equipo para ir a competir”, señaló.

El propio futbolista también se refirió a su participación en el torneo. “Estamos confirmados, estuvimos hablando con Boris (Jofré), estamos motivados para representar a City Soccer. Tengo mucha hambre y ganas”, indicó.

Castillo además adelantó que compartirá plantel con jugadores vinculados al subcampeón de la Kings League. “Hay equipo, estoy viendo a Mathi (Vidangossy), los compañeros que saben el concepto y estamos motivados”, agregó.

El torneo se disputará en formato de fútbol 7, por lo que la participación del delantero se aleja, por ahora, del fútbol tradicional. En sus redes sociales oficiales ha sido promocionado por Arturo Vidal.