Nueva oportunidad en el extranjero: Nicolás Castillo sorprende y parte al fútbol de Estados Unidos

Nicolás Castillo vuelve a cruzar fronteras. Tras un fugaz paso por Santiago City, el delantero formado en Universidad Católica emprende una nueva aventura en el extranjero. Esta vez, su destino no está en México ni en Europa. Parte a Estados Unidos, donde fue oficializado como refuerzo del City Soccer, elenco que milita en la United Premier Soccer League, la cuarta división profesional del país.

El club, con sede en Florida, anunció la noticia a través de sus redes sociales, destacando la experiencia del atacante chileno. “Estamos más que emocionados de anunciar que el jugador profesional Nico Castillo se ha unido a City Soccer FC. Su experiencia, habilidad y pasión serán clave en la Lamar Hunt US Open Cup”, expresó la institución.

Para Castillo, de 32 años, el fichaje se da en el contexto de dos años complicados en lo deportivo. “Orgulloso de ser parte de City Soccer FC, un proyecto que busca hacer historia, trascender fronteras y generar impacto social. Apoyando el futuro de Chile y dando la oportunidad a jóvenes de venir a estudiar y jugar en Estados Unidos”, escribió el ex UC en sus redes sociales.

El City Soccer FC ha formado una estructura con fuerte presencia chilena. En el cuerpo técnico trabaja Pablo Ayala, mientras que en el plantel destacan Benjamín Cam y Kevin Orrián, quienes acompañarán al ariete en su nueva etapa.

La UPSL, creada en 2011 en California, se ha consolidado como un espacio de expansión en Estados Unidos. Muchos de sus futbolistas juegan en paralelo a sus actividades universitarias.