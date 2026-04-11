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    La lucha por el número uno enciende el Masters 1000 de Montecarlo

    Este sábado se juegan los partidos de las semifinales del certamen.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La lucha por el número uno enciende el Masters 1000 de Montecarlo. Foto: @janniksin.

    La disputa por el número uno del ranking ATP marca el desenlace del Masters 1000 de Montecarlo. Los resultados de las semifinales definirán tanto a los dos que lucharán por el título del torneo como el escenario en la clasificación planetaria.

    El italiano Jannik Sinner (2°) llega con opciones matemáticas de alcanzar el primer puesto si logra levantar el trofeo. Para ello debe ganar el torneo. La clasificación se actualiza el lunes posterior a la final.

    El italiano accedió a semifinales tras vencer al canadiense Félix Auger-Aliassime (7°) en sets corridos. Sinner acumula una racha de 20 victorias consecutivas en torneos Masters 1000 durante la temporada. En semifinales enfrentará al alemán Alexander Zverev (3°).

    Sinne y Alcaraz buscan una nueva final.

    El germano llegó a esta instancia luego de eliminar al brasileño Joao Fonseca (40°) en tres sets. El alemán ya registra títulos en torneos Masters 1000 sobre arcilla (en Roma y Madrid) y busca ampliar su palmarés en esta categoría.

    Por el otro lado del cuadro, Carlos Alcaraz (1°) avanzó a semifinales tras superar al kazajo Alexander Bublik (11°) en dos sets. El español defiende los puntos obtenidos en la edición anterior del torneo, lo que condiciona su permanencia en la cima del ranking.

    Su rival será el monegasco Valentin Vacherot (23°), quien dio la sorpresa y eliminó al australiano Alex de Miñaur (6°). El resultado de ese partido definirá si Alcaraz mantiene la posibilidad de conservar el número uno antes de una eventual final.

    Si ambos favoritos ganan sus respectivos encuentros, el título del torneo y el liderazgo del ranking mundial se definirán el domingo. Además, repetirán una definición que se ha transformado en constante durante los últimos cuatros años.

    El historial es de 10 contra seis a favor de Alcaraz. Sin embargo, si esa estadística se remite solo a finales, queda un poco más pareja: en cinco ante tres, también con la ventaja para el español. Los partidos serán transmitidos por ESPN 2 en televisión y a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium.

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