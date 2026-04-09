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    El gran salto que dará Christian Garin en el ranking ATP tras su actuación en el Masters de Montecarlo

    El chileno tendrá un alza en la clasificación de tenistas después de lograr avanzar desde la qualy hasta la segunda ronda de la competencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    La semana te tenis de Christian Garin en el circuito ATP llegó a su fin este miércoles. El chileno, quien consiguió meterse en el cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo desde la qualy, logró avanzar hasta la segunda ronda, instancia en la que cayó contra Alexander Zverev (3°) de una manera sorpresiva, en especial después de haberse colocado con una ventaja de 4-0 en el tercer set antes de caer por 7-5.

    Este resultado le permitió sumar un total de 80 puntos que lo vuelven a poner dentro del Top 100 del escalafón mundial. Así, el chileno pasa del lugar 109° al 81°, situación que debe ser ratificada el próximo lunes por la ATP.

    “Llegamos justos a nivel físico para competir esta semana en Mónaco, y aun así terminó siendo una semana muy positiva. Final duro hoy, pero toca aprender y mirar hacia adelante”, escribió tras la derrota contra Zverev.

    Además, celebra también en lo deportivo y económico. Al quedar posicionado dentro de los cien mejores del circuito, consiguió asegurar su presencia en el cuadro principal de Roland Garros.

    En el plano financiero, Gago logró llevarse 45.520 euros, cerca de 47 millones de pesos, en su paso por Mónaco.

    El panorama hasta ahora también es positivo para Tomás Barrios. En la clasificación en vivo la tercera raqueta nacional aparece subiendo cuatro posiciones para instalarse 119°.

    Por su parte, Nicolás Jarry, quien este jueves cosechó su segunda victoria de la temporada, tiene la posibilidad de seguir escalando. Hasta ahora su paso por el Challenger de Madrid le permite subir al 155° lugar.

    Matías Soto, a su vez, cayó en la ronda de los 16 mejores en el Challenger de México, pero pudo ingresar al Top 300, ocupando el lugar 299°.

    El contraste lo ofrece Alejandro Tabilo. La caída contra Jiri Lehecka en la segunda ronda del Masters de Montecarlo lo deja con un desbalance de -25 puntos que lo hacen bajar cinco ubicaciones hasta el lugar 44°.

    Triste resultado pero con muchas ganas de seguir por este camino”, comentó en sus redes sociales, donde también dejó claro que su mente ya está puesta en el ATP 500 de Múnich, programado entre el 11 y 19 de abril.

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