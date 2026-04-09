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    “Ni el hincha más optimista de Riestra se imaginaba...”: en Argentina celebran el empate de Palestino en Buenos Aires

    La prensa transandina valora la igualdad en el estadio Nuevo Gasómetro.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “El punto conseguido ante los árabes vale mucho”: en Argentina celebran el empate entre Riestra y Palestino. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Palestino igualó sin goles ante Riestra en la Copa Sudamericana. Un resultado que dejó conforme al técnico Cristián Muñoz. Pero que también es valorado en Argentina.

    La prensa transandina apunta al carácter de histórico del 0-0.Ni el hincha más optimista de Riestra se imaginaba, algunos años atrás, que el mismo equipo que en 2014 militaba en la Primera C tras dejar atrás la última división del fútbol argentino, iba a tener, al poco tiempo, su debut en una competencia internacional. Gracias a una histórica temporada 2025, a solo dos años del ascenso a la máxima categoría, el Malevo tuvo su estreno en la Copa Sudamericana. En la primera fecha del grupo F, el conjunto de Pompeya no se sacó diferencias con Palestino”, publicó Olé.

    Palestino igualó ante Riestra. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    “Por cómo se dio el desarrollo del trámite, el punto conseguido ante los árabes vale mucho. Porque aunque el Malevo salió a hacerse dueño de la iniciativa, y los primeros minutos de juego transcurrieron en el campo rival, con el correr del reloj los visitantes empezaron a mejorar considerablemente”, añade el medio citado.

    Una descripción que fue la tónica. “Histórico debut de Deportivo Riestra en la Sudamericana: empate ante Palestino”, tituló el portal Santa Fe Deportivo.

    “Deportivo Riestra inició su camino internacional con un valioso empate 0-0 ante Palestino de Chile, en el marco de la primera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, disputado en el estadio Pedro Bidegain, mostró un trámite parejo donde las defensas se impusieron a los ataques”, apuntan.

    Infobae se mantuvo en la línea. “A 95 años de su fundación, Deportivo Riestra hizo su histórico estreno internacional en la Copa Sudamericana con un empate 0-0 frente a Palestino de Chile en el estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro) de San Lorenzo. El duelo es válido por la primera fecha del Grupo F, zona también integrada por Gremio de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay”, señaló el medio internacional.

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