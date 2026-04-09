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    La alegría de la Nona Muñoz tras la igualdad de Palestino ante Riestra: “Siempre es bueno sumar de visita”

    El técnico del cuadro árabe se mostró conforme por el empate en Buenos Aires por la Copa Sudamericana.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La alegría de la Nona Muñoz tras el empate de Palestino ante Riestra: “Siempre es bueno sumar de visita”. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Palestino empató sin goles ante Riestra en el estadio Nuevo Gasómetro. Fue el debut del cuadro árabe en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y conosiguió un punto como visita. Algo que dejó conforme a su técnico, Cristián Muñoz, quien además apuntó que estuvieron cerca de ganar.

    “Pudimos habernos llevado algo más, pero es importante para lo que viene también en el torneo. Nos vamos contentos por la entrega del equipo. Fue un buen punto”, señaló.

    “En esta clase de partidos uno tiene que concretar las opciones que se generan. Tuvimos tres ocasiones claras en el primer tiempo, pero no las pudimos completar. Fue un partido durísimo”, añadió.

    Palestino empató ante Riestra en la Copa Sudamericana. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    En esa línea, Muñoz habló del rendimiento en los minutos finales, más lejos del área rival que en los otros pasajes del compromiso. “Cuando el cuerpo está cansado, la mente toma peores decisiones. Estábamos cansados del desgaste y no estuvimos finos, pero si no estoy fino, tengo que estar bien defensivamente y en esa fase lo hicimos extraordinariamente bien”, dijo.

    “Lo más importante es ser competitivo cada partido. Hay grandes equipos en el torneo y que han hecho mérito para estar. Este partido nos desgastó mucho, es un buen punto, siempre es bueno sumar de visita. Somos un equipo competitivo dentro del grupo”, agregó.

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