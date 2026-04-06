Desempleo, ley de las 40 horas y flexibilidad: las prioridades laborales del gobierno
Polo Ramírez conversa esta semana con Jesús Juyumaya, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, y con Daniel Grimaldi, director de la Fundación Chile 21, sobre los grandes temas en materia de trabajo que deberá enfrentar el nuevo gobierno.
La semana pasada se dieron a conocer las cifras de desempleo en Chile para el trimestre diciembre 2025-febrero 2026, entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas. Las noticias no fueron alentadoras, especialmente para las mujeres, cuya tasa de desocupación alcanzó un 9%.
¿Cómo será la agenda del gobierno en material laboral y cuáles serán sus prioridades?
Para analizar este tema, tanto desde las aristas económicas como políticas, Polo Ramírez conversó en esta edición de A BORDO con Daniel Grimaldi, doctor en Estudios Políticos, director ejecutivo Fundación Chile 21, y con Jesús Juyumaya, académico Facultad de Economía y Negocios Universidad Andrés Bello.
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