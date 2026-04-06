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    Desempleo, ley de las 40 horas y flexibilidad: las prioridades laborales del gobierno

    Polo Ramírez conversa esta semana con Jesús Juyumaya, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, y con Daniel Grimaldi, director de la Fundación Chile 21, sobre los grandes temas en materia de trabajo que deberá enfrentar el nuevo gobierno.

    Por 
    La Tercera

    La semana pasada se dieron a conocer las cifras de desempleo en Chile para el trimestre diciembre 2025-febrero 2026, entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas. Las noticias no fueron alentadoras, especialmente para las mujeres, cuya tasa de desocupación alcanzó un 9%.

    ¿Cómo será la agenda del gobierno en material laboral y cuáles serán sus prioridades?

    Para analizar este tema, tanto desde las aristas económicas como políticas, Polo Ramírez conversó en esta edición de A BORDO con Daniel Grimaldi, doctor en Estudios Políticos, director ejecutivo Fundación Chile 21, y con Jesús Juyumaya, académico Facultad de Economía y Negocios Universidad Andrés Bello.

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