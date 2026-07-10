Así fue el violento robo de un vehículo con menores en su interior en Maipú

El violento asalto ocurrió en la calle Los Inquilinos, cuando un grupo de cuatro antisociales abordó y amenazó a dos adultos que se encontraban con cuatro menores de edad, además de otros familiares y una vecina, que es madre de uno de los niños que se encontraban en el automóvil que se ve en el video.

En medio del asalto, esta última mujer intentó abrir rápidamente una de las puertas del automóvil con el objetivo de rescatar a uno de los niños que aún permanecía atrapado en los asientos traseros.

La conductora relató a la prensa que ella opuso resistencia. “No me bajé al tiro, se bajaron los de atrás, se bajó mi mamá. Se acercaron tres tipos por el asiento del chofer, y uno con una pistola, el otro con un martillo, me tomaron del pelo”. “Me pegaban en la cabeza, yo aceleré un poco. Después me tomaron de las piernas y me lograron sacar del vehículo”, contó.