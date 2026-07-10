SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Así fue el violento robo de un vehículo con menores en su interior en Maipú

    En las imágenes se puede ver cómo los menores en su interior logran escapar, sin embargo una vecina que intentaba ayudar, es arrollada por los delincuentes en su huida tras el violento robo.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    El violento asalto ocurrió en la calle Los Inquilinos, cuando un grupo de cuatro antisociales abordó y amenazó a dos adultos que se encontraban con cuatro menores de edad, además de otros familiares y una vecina, que es madre de uno de los niños que se encontraban en el automóvil que se ve en el video.

    En medio del asalto, esta última mujer intentó abrir rápidamente una de las puertas del automóvil con el objetivo de rescatar a uno de los niños que aún permanecía atrapado en los asientos traseros.

    La conductora relató a la prensa que ella opuso resistencia. “No me bajé al tiro, se bajaron los de atrás, se bajó mi mamá. Se acercaron tres tipos por el asiento del chofer, y uno con una pistola, el otro con un martillo, me tomaron del pelo”. “Me pegaban en la cabeza, yo aceleré un poco. Después me tomaron de las piernas y me lograron sacar del vehículo”, contó.

    Más sobre:RoboportonazoMaipúdelincuencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sistema frontal avanza hacia la zona central: Senapred activa alertas por desbordes y monitorea sectores críticos

    Gobierno de Kast, Boric y más: mundo político lamenta fallecimiento de histórico falangista Enrique Krauss

    Jannik Sinner termina con el sueño de Novak Djokovic: se instala en la final de Wimbledon y enfrentará a Zverev

    Por haber votado a su favor en la acusación constitucional: ministro Matus tiene a Calisto en su registro de inhabilidades

    Ojos de la llave: el empujón de Moreira, nuevos despidos en Ciencias y el viaje de Kast con su jefe del Segundo Piso

    Internas FA: listas de Martínez y Yeomans alargan espera y se inscribirán este fin de semana

    Servicios

    Rating del jueves 9 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este viernes 10 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 10 de julio: toda la red está operativa

    Sistema frontal avanza hacia la zona central: Senapred activa alertas por desbordes y monitorea sectores críticos
    Chile

    Sistema frontal avanza hacia la zona central: Senapred activa alertas por desbordes y monitorea sectores críticos

    Gobierno de Kast, Boric y más: mundo político lamenta fallecimiento de histórico falangista Enrique Krauss

    Por haber votado a su favor en la acusación constitucional: ministro Matus tiene a Calisto en su registro de inhabilidades

    Bajas valorizaciones y pocas oportunidades de crecimiento: las razones detrás de los programas de recompra de acciones
    Negocios

    Bajas valorizaciones y pocas oportunidades de crecimiento: las razones detrás de los programas de recompra de acciones

    Mantienen multa ambiental de $1.000 millones contra Embotelladora EMSA, la matriz de las bebidas Piri

    SK hynix debuta en Wall Street con la mayor salida a bolsa de una firma extranjera en la historia de EE.UU.

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS
    Tendencias

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Tormentas eléctricas y lluvia: revisa las regiones de la zona central afectadas

    Jannik Sinner termina con el sueño de Novak Djokovic: se instala en la final de Wimbledon y enfrentará a Zverev
    El Deportivo

    Jannik Sinner termina con el sueño de Novak Djokovic: se instala en la final de Wimbledon y enfrentará a Zverev

    Un ‘chileno’ amenaza a Messi en el Mundial: la historia del suizo Ricardo Rodríguez... y por qué no jugó por la Roja

    A cuatro días de la eliminación del Mundial: el nuevo DT de Portugal le da una potente advertencia a Cristiano Ronaldo

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED
    Tecnología

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”
    Cultura y entretención

    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Un analista chileno en medio del funeral de Jamenei en Irán
    Mundo

    Un analista chileno en medio del funeral de Jamenei en Irán

    Edmundo González pide transparencia en la entrega de ayuda a los afectados por los terremotos en Venezuela

    Un pueblo italiano impondrá multas de hasta 200 euros a los turistas que lleven el torso desnudo o en traje de baño

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa