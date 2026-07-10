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    Es el momento del PAI

    Por 
    Tania Bishara
     
    Maximiliano Frey

    Y no, no estamos hablando del famoso “kuchen” de limón y merengue que esperamos con ansias en nuestros hogares, sino del Poliestireno de Alto Impacto (PAI): un tipo de plástico ampliamente utilizado por la industria láctea para fabricar envases de yogurt y postres, y que identificamos como PS número 6.

    En Chile se generan cerca de 13.000 toneladas al año de envases de yogurt y postres y, hasta el año pasado, su recolección postconsumo no había sido potenciada por los sistemas de gestión, debido a la falta de demanda para valorizar o dar una nueva vida a este material. En otras palabras, estaban terminando en la basura. Sin embargo, el 2026 trajo vientos de cambio para la economía circular de ese material, donde ya se está viendo el impacto del camino recorrido desde el 2020, cuando este ítem fue incluido en el grupo a revisión del listado de plásticos problemáticos e innecesarios del Pacto Chileno de los Plásticos.

    Los cálculos son alentadores: si a mediano plazo —para el año 2028— se lograra recolectar apenas un 10% del PAI puesto en el mercado, esa cantidad sería fácilmente absorbida por la demanda existente. Y a medida que aumenten los volúmenes de recolección, se podría acceder a nuevos mercados, con procesos económicamente rentables y un impacto ambiental positivo gracias al reemplazo de materia prima virgen. Además, es importante considerar que el PS presenta una menor huella de carbono que otros materiales utilizados en la fabricación de envases para este tipo de productos.

    A raíz de estas conclusiones, el poliestireno (PS) fue eliminado de nuestra actualización 2026 del listado de ítems plásticos problemáticos e innecesarios y varios actores han iniciado proyectos para darle una nueva vida al material. Iniciativas como Soprole Sonrisa Circular están dando que hablar y grandes actores, como Walmart y Wenco, han iniciado un trabajo interesante en el tema. Pero sin duda la mejor noticia para este “estreno circular” del PAI es el inicio de la recolección por parte del sistema de gestión GIRO, que —en alianza con Soprole— está habilitando 21 puntos limpios con contenedores exclusivos para este tipo de envases.

    ¿Qué falta entonces? ¡Que más actores se sumen! Recientemente, elaboramos una hoja de ruta que busca establecer una coordinación integral entre todos los actores de la cadena de valor, definiendo plazos y acciones concretas para promover su circularidad. Necesitamos alinear el diseño de los envases, habilitar el uso de plástico reciclado en contacto con alimentos e invertir en tecnologías de lavado.

    Ya es oficial: llegó la hora del PAI, que progresivamente va pasando de la categoría de residuo a recurso. El próximo yogurt que tomemos tendrá la oportunidad de ser, de verdad, de larga vida.

    Por Tania Bishara y Maximiliano Frey, del Pacto Chileno de los Plásticos de Fundación Chile

    Más sobre:EnvasesHub SustentabilidasPlásticosPAIFundación ChilePoliestireno de Alto ImpactoPacto Chileno de los Plásticospoliestireno

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