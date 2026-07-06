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    Carlos Ingham, fundador de Red de Alimentos: “El hambre en Chile existe, pero ocurre puertas adentro”

    En entrevista con Radio Duna, Carlos Ingham, explicó que la principal expresión de la pobreza en Chile es la inseguridad alimentaria: millones de personas viven sin saber qué comerán al día siguiente, una realidad invisibilizada que convive con altos índices de obesidad. A través de un modelo de rescate y redistribución de alimentos, la organización ha entregado cerca de 300 millones de platos de comida, con ayuda social y reducción del desperdicio.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Carlos Ingham, fundador de Red de Alimentos Foto: Grupo Educar

    La pobreza alimentaria sigue siendo una realidad para millones de personas en Chile, aunque muchas veces permanezca invisible. Esa es la advertencia que hizo el fundador de la Red de Alimentos, Carlos Ingham, quien sostiene que el país enfrenta un problema mucho más profundo que la falta de ingresos: la incertidumbre cotidiana de no saber qué se comerá al día siguiente. Desde hace más de 15 años, la organización trabaja para rescatar alimentos y productos de primera necesidad, conectándolos con quienes más los necesitan a través de un modelo que hoy opera en todo el país.

    En un nuevo capítulo de Hub Sustentabilidad de Radio Duna, Ingham explicó que, según cálculos realizados a partir de la Encuesta Casen, el 20% más vulnerable del país vive con cerca de $5.000 diarios por persona para cubrir alimentación, transporte, vestuario, comunicaciones y otros gastos esenciales. “Da lo mismo si son cinco lucas o diez. Tratá de hacer todo eso con diez lucas por día. Ese es el 20% del país. Son tres millones y medio de personas”, afirmó.

    El fundador de la Red de Alimentos hizo una distinción entre pobreza alimentaria, inseguridad alimentaria y hambre. “La inseguridad alimentaria es básicamente no saber qué vas a comer, cuándo vas a comer y dónde está tu próxima comida”, explicó. Y agregó que, pese a la percepción de muchos, el hambre sí existe en Chile: “El hambre en Chile es puertas adentro. La gente se imagina que esto es Biafra, pero no lo ve porque ocurre dentro de las casas”.

    Ingham también abordó la contradicción entre los altos índices de obesidad y la existencia de hambre. Según cuenta, ambos fenómenos están estrechamente relacionados. “Gran parte de la obesidad viene por la inseguridad alimentaria”, señaló, explicando que muchas familias reemplazan comidas completas por alimentos más baratos y calóricos, y un gran ejemplo de ello es el consumo de pan, mientras que el de frutas y verduras sigue siendo insuficiente por razones tanto económicas como culturales.

    Frente a esta realidad, la Red de Alimentos ha desarrollado un modelo de operación basado en tres pilares: un centro logístico que abastece a organizaciones sociales; una plataforma tecnológica que conecta supermercados, empresas y fundaciones para rescatar productos antes de su vencimiento; y las denominadas despensas sociales, espacios destinados principalmente a adultos mayores que reciben la pensión mínima.

    Actualmente existen cuatro despensas sociales en la Región Metropolitana, donde cerca de 2.500 personas mayores por recinto reciben mensualmente alrededor de 35 kilos de alimentos. Sin embargo, el impacto ha ido más allá de la alimentación generando una comunidad en torno a nuevas necesidades. “Lo lindo que tiene es que se transformaron en centros sociales”, explicó Ingham. “Los viejitos venían incluso cuando no les correspondía retirar alimentos. Nos decían: ‘No vengo a buscar comida, vengo a estar con otra gente’”.

    Pero además de eso, la organización ha ampliado su labor incorporando la distribución de pañales, artículos de higiene y otros productos esenciales. Además, gracias a una aplicación desarrollada tras obtener un premio de Google para innovación en Latinoamérica, hoy empresas como supermercados y estaciones de servicio pueden ofrecer excedentes que son retirados directamente por organizaciones sociales cercanas, reduciendo simultáneamente el desperdicio de alimentos.

    El impacto acumulado da cuenta de la magnitud del trabajo realizado. “Desde que nosotros abrimos, hemos distribuido el equivalente a más de 300 millones de platos de comida“, destacó Ingham, agregando que la red trabaja junto a más de 200 empresas y cuenta con cobertura nacional mediante alianzas con supermercados, empresas de alimentos y otros actores.

    Para el fundador de la Red de Alimentos, enfrentar la pobreza alimentaria requiere mirar una realidad que muchas veces permanece fuera del debate público. “Yo siempre les digo, muchas veces, a los empresarios: ‘Cada tanto salgan de la comuna El Golf. A ver qué está pasando afuera. Porque afuera pasan muchas cosas’“, terminó diciendo.

    Revisa la entrevista completa a continuación:

    Más sobre:Hub SustentabilidadRed de AlimentosAlimentosSeguridad AlimentariaCarlos InghamDesperdicio de AlimentosObesidadPobreza

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