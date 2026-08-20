Revelan las primeras imágenes del terremoto de 7,2 que sacudió a Perú
Pasadas las 13:00 horas de la tarde de este jueves, un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú, con epicentro en el distrito de Coracora, provincia de Parinacochas, en la región de Ayacucho.
Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas producto del sismo.
Sin embargo, diversos usuarios han compartido a través de redes sociales imágenes que muestran unas montañas donde se generó un gran levantamiento de polvo producto de los desprendimientos de tierra provocados por el fuerte remezón.
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