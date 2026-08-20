SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Revelan las primeras imágenes del terremoto de 7,2 que sacudió a Perú

    Pasadas las 13:00 horas de la tarde de este jueves, un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú, con epicentro en el distrito de Coracora, provincia de Parinacochas, en la región de Ayacucho.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas producto del sismo.

    Sin embargo, diversos usuarios han compartido a través de redes sociales imágenes que muestran unas montañas donde se generó un gran levantamiento de polvo producto de los desprendimientos de tierra provocados por el fuerte remezón.

    Más sobre:ActualidadMundoPerúTerremoto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El paro de Liceo Augusto D’Halmar que fragilizó el argumento de Sichel para quedarse con los colegios de Ñuñoa

    El debate por la gestación subrogada se toma la agenda de salud en el Congreso con tres proyectos en trámite

    Pagar lo adeudado para eximirse de las contribuciones: el problema de los adultos mayores que se instala entre los alcaldes

    La caída en desgracia de Xu Jiayin: el magnate de Evergrande, figura central de la crisis inmobiliaria en China, es condenado a cadena perpetua

    Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este domingo por el Superclásico

    Arrau defiende trabajo prelegislativo de la reforma de seguridad: “Son pocas materias que concentran la mayor cantidad de críticas”

    Servicios

    Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este domingo por el Superclásico

    Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este domingo por el Superclásico

    Rating del miércoles 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fondas del Parque O’Higgins: estos son los artistas invitados y precios de las entradas para el evento de 2026

    Fondas del Parque O’Higgins: estos son los artistas invitados y precios de las entradas para el evento de 2026

    Fonda de Ñuñoa: revisa los artistas invitados y cómo comprar entradas para el evento del Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: revisa los artistas invitados y cómo comprar entradas para el evento del Parque Estadio Nacional

    Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este domingo por el Superclásico
    Chile

    Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este domingo por el Superclásico

    Arrau defiende trabajo prelegislativo de la reforma de seguridad: “Son pocas materias que concentran la mayor cantidad de críticas”

    Tíos de Makarena Tolosa son investigados por el secuestro y homicidio de la joven y sigue búsqueda para ubicar su cuerpo

    Delegado presidencial del Maule responde a dichos de Rincón ante rechazo a proyecto eléctrico criticado por Leonardo DiCaprio
    Negocios

    Delegado presidencial del Maule responde a dichos de Rincón ante rechazo a proyecto eléctrico criticado por Leonardo DiCaprio

    Cámara Chilena de la Construcción elige a Raimundo Rencoret como su nuevo presidente por los próximos dos años

    Hacienda proyecta alzas en los combustibles de mantenerse el escenario actual y que será mayor en el diésel

    Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción
    Tendencias

    Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

    Cuáles fueron los 10 emojis más utilizados en 2025, según Google

    Lucas Assadi presiona a la U para salir antes del Superclásico
    El Deportivo

    Lucas Assadi presiona a la U para salir antes del Superclásico

    Cita con Duco y recomponer relaciones rotas: los primeros pasos de Francisco Riveros para rearmar el Ministerio del Deporte

    Maxim Molokoedov: la novela inspirada en el futbolista preso que jamás volvió

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Cuáles son los artistas chilenos más escuchados en el mundo
    Cultura y entretención

    Cuáles son los artistas chilenos más escuchados en el mundo

    Yesteryear: el libro que trata el fenómeno de las “tradwives” y que se ha convertido en el último gran suceso editorial

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo

    La caída en desgracia de Xu Jiayin: el magnate de Evergrande, figura central de la crisis inmobiliaria en China, es condenado a cadena perpetua
    Mundo

    La caída en desgracia de Xu Jiayin: el magnate de Evergrande, figura central de la crisis inmobiliaria en China, es condenado a cadena perpetua

    La desesperada medida que Irán estaría barajando en el caso que Trump escale la guerra en Medio Oriente

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles

    Insuficiencia ovárica prematura: la salud mental tras un diagnóstico
    Paula

    Insuficiencia ovárica prematura: la salud mental tras un diagnóstico

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez