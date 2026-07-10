España recibe su primer gol en el Mundial: De Ketelaere termina con el histórico récord de imbatibilidad de Unai Simón

La solidez defensiva de España ha sido uno de los puntos más altos del Mundial 2026. Esto permitió que el portero Unai Simón consiguiera el récord de imbatibilidad en Mundiales, con 650 minutos sin recibir tantos entre parte de Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

La racha fue cortada por el belga Charles de Ketelaere, a los 41′. Además, cortó la posibilidad de alcanzar el récord de imbatibilidad en un mismo Mundial, que aún ostenta el italiano Walter Zenga, quien estuvo 517 minutos sin recibir tantos en Italia 90. Mientras que, en esta edición, el vasco se ha quedado en 491.

De todos modos, Unai Simón ya se había convertido tras el encuentro contra Portugal en ser el primer arquero que encadenaba seis partidos de la Copa del Mundo sin recibir goles, desde el partido con Marruecos en el Mundial de Qatar y los cinco primeros en la actual cita.

En ese sentido, también se debe considerar que el certamen de Estados Unidos, México y Canadá es el primero que tiene una fase final de 48 equipos, lo que añadió una ronda eliminatoria extra.

El meta del Athletic ya había superado la mejor marca española, que ostentaba Iker Casillas con 476 minutos sin recibir tantos durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando precisamente él acabó levantando la inédita copa para España.

Larga racha

La racha de Simón comenzó tras el gol que logró anotarle el japonés Ao Tanaka, a los 51′, durante la fase de grupos de Qatar. Así, estiró su invicto en los 39 minutos restantes frente a los nipones, más los 120 minutos previos a los penales en los octavos de final frente a Marruecos aquel 2022.

A ello, se suman los 270 minutos de la fase de grupos de este Mundial 2026 frente a Cabo Verde (0-0), Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0), los 90 ante Austria (3-0) en los dieciseisavos de final, los 90 ante Portugal (1-0) y los 41 ante Bélgica en cuartos de final.