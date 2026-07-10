Analizamos las propuestas del gobierno para reformar el Sistema de Admisión Escolar

Hace diez años, durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se dio el vamos al Sistema de Admisión Escolar (SAE): un proceso que prometía terminar con las largas esperas para obtener cupos en colegios públicos y subvencionados -lo que provocaba que muchas familias, incluso, acamparan fuera de las escuelas más demandadas para obtener una vacante-, y también disminuir la segregación y exclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Las cifras dicen que el SAE ha cumplido su cometido en estos dos últimos puntos. También hay una alta satisfacción de las familias en la repartición de matrículas para los cursos iniciales; sin embargo, el problema aparece cuando debe conseguirse un cupo para un estudiante que comienza la enseñanza media, especialmente cuando no accede a sus primeras preferencias.

Por lo mismo, el año pasado, un grupo de expertos en Educación convocados por el exPresidente Boric constituyó una mesa técnica de análisis del SAE, con el fin de realizar ajustes. Y este 2026, en junio pasado, el Presidente Kast ha enviado al Congreso una serie de propuestas para “devolverles a las familias el valor del mérito”. Lo que se busca, entre otros cambios, es otorgarles a colegios que tengan sobredemanda de cupos -y a las familias que postulan a ellos- la facultad de realizar entrevistas y pruebas de selección.

¿Qué gana y qué pierde el SAE con las reformas impulsadas por la administración de Kast? De eso y más conversamos esta semana en A BORDO con dos expertos en educación: Alejandro Carrasco, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica e integrante de la mesa técnica de análisis del SAE, y Raúl Figueroa, exministro de Educación y director del Instituto UNAB de Políticas Públicas.