SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    LT Board

    Analizamos las propuestas del gobierno para reformar el Sistema de Admisión Escolar

    Polo Ramírez conversa esta semana con dos expertos en educación: Alejandro Carrasco, decano de la Facultad de Educación de la UC, y Raúl Figueroa, exministro de la cartera y director del Instituto UNAB de Políticas Públicas, sobre el proyecto que busca mejorar el controvertido Sistema de Admisión Escolar, conocido popularmente como "tómbola".  

    Por 
    La Tercera

    Hace diez años, durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se dio el vamos al Sistema de Admisión Escolar (SAE): un proceso que prometía terminar con las largas esperas para obtener cupos en colegios públicos y subvencionados -lo que provocaba que muchas familias, incluso, acamparan fuera de las escuelas más demandadas para obtener una vacante-, y también disminuir la segregación y exclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales.

    Las cifras dicen que el SAE ha cumplido su cometido en estos dos últimos puntos. También hay una alta satisfacción de las familias en la repartición de matrículas para los cursos iniciales; sin embargo, el problema aparece cuando debe conseguirse un cupo para un estudiante que comienza la enseñanza media, especialmente cuando no accede a sus primeras preferencias.

    Por lo mismo, el año pasado, un grupo de expertos en Educación convocados por el exPresidente Boric constituyó una mesa técnica de análisis del SAE, con el fin de realizar ajustes. Y este 2026, en junio pasado, el Presidente Kast ha enviado al Congreso una serie de propuestas para “devolverles a las familias el valor del mérito”. Lo que se busca, entre otros cambios, es otorgarles a colegios que tengan sobredemanda de cupos -y a las familias que postulan a ellos- la facultad de realizar entrevistas y pruebas de selección.

    ¿Qué gana y qué pierde el SAE con las reformas impulsadas por la administración de Kast? De eso y más conversamos esta semana en A BORDO con dos expertos en educación: Alejandro Carrasco, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica e integrante de la mesa técnica de análisis del SAE, y Raúl Figueroa, exministro de Educación y director del Instituto UNAB de Políticas Públicas.

    Más sobre:LT BoardA BordoPolíticas públicas BoardEducaciónSistema de Admisión Escolarbranded-ltboard
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    Diez años después de los sellos “alto en”: los logros y las deudas de la Ley de Etiquetado

    ¿Cómo revertir las bajas tasas de natalidad en Chile?

    Pablo Nigro, psicólogo deportivo: “Chile no debe buscar un nuevo Vidal ni un nuevo Alexis, hay que formar buenos jugadores”

    Aumento de la obesidad en Chile: cómo torcerle la mano a un sistema que nos hace engordar

    Faltas de medicamentos en el sistema público: ¿quiebres de stock o desabastecimiento?

    A Bordo: En la mente y el cuerpo de los futbolistas del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    1.
    Diez años después de los sellos “alto en”: los logros y las deudas de la Ley de Etiquetado

    Diez años después de los sellos “alto en”: los logros y las deudas de la Ley de Etiquetado

    2.
    Faltas de medicamentos en el sistema público: ¿quiebres de stock o desabastecimiento?

    Faltas de medicamentos en el sistema público: ¿quiebres de stock o desabastecimiento?

    3.
    Respirar hoy: cómo la vida moderna aumentó los casos y la gravedad del asma

    Respirar hoy: cómo la vida moderna aumentó los casos y la gravedad del asma

    4.
    Aumento de la obesidad en Chile: cómo torcerle la mano a un sistema que nos hace engordar

    Aumento de la obesidad en Chile: cómo torcerle la mano a un sistema que nos hace engordar

    5.
    “La inteligencia artificial es mi asesor financiero”: los pros y contras de esta herramienta

    “La inteligencia artificial es mi asesor financiero”: los pros y contras de esta herramienta

    VIDEOS

    China realiza por primera vez el aterrizaje de un cohete reutilizable

    China realiza por primera vez el aterrizaje de un cohete reutilizable

    Boric de vuelta a La Moneda: reveló mensaje que le entregó a Kast en el Cambio de Mando

    Boric de vuelta a La Moneda: reveló mensaje que le entregó a Kast en el Cambio de Mando

    Terror en Chiloé: “Kalkutún, Juicio a los Brujos”, Jorge Olguín revela detalles de su nuevo thriller

    Terror en Chiloé: “Kalkutún, Juicio a los Brujos”, Jorge Olguín revela detalles de su nuevo thriller

    ¿Quiénes merecen llevarse sí o sí la estatuilla de los Emmy 2026?

    ¿Quiénes merecen llevarse sí o sí la estatuilla de los Emmy 2026?

    Servicios

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este viernes 10 de julio: servicio Línea 2 parcialmente operativo

    Así funciona la red de Metro este viernes 10 de julio: servicio Línea 2 parcialmente operativo

    Dos aviones de Sky que partieron desde Santiago hacia Brasil aterrizaron preventivamente en Mendoza
    Chile

    Dos aviones de Sky que partieron desde Santiago hacia Brasil aterrizaron preventivamente en Mendoza

    Kast se contacta con Fujimori y confirma que viajará a Perú para el cambio de mando presidencial

    Por orden judicial: Gendarmería y GOPE concretan traslado de Mauricio Hernández Norambuena a la cárcel de Rancagua

    SK Hynix debuta en Wall Street con la mayor salida a bolsa de una firma extranjera en la historia de EE.UU.
    Negocios

    SK Hynix debuta en Wall Street con la mayor salida a bolsa de una firma extranjera en la historia de EE.UU.

    Matriz de Sartor lanza ofensiva para revertir resolución de quiebra por millonaria deuda con BCI Corredor de Bolsa

    Mercado de bodegas al alza: más de 160 mil m2 nuevos ingresaron durante el primer semestre

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS
    Tendencias

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Tormentas eléctricas y lluvia: revisa las regiones de la zona central afectadas

    En vivo: la Argentina de Lionel Messi busca dar un nuevo paso en el Mundial contra una Suiza que quiere dar la sorpresa
    El Deportivo

    En vivo: la Argentina de Lionel Messi busca dar un nuevo paso en el Mundial contra una Suiza que quiere dar la sorpresa

    Le arrebata el número 2 del mundo a Alcaraz: Alexander Zverev supera a Arthur Fery y alcanza la final de Wimbledon

    Figura de Colombia recibe amenazas y evoca el recuerdo de Andrés Escobar: “Ninguna pasión justifica vivir con miedo”

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED
    Tecnología

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027
    Cultura y entretención

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Edmundo González pide transparencia en la entrega de ayuda a los afectados por los terremotos en Venezuela
    Mundo

    Edmundo González pide transparencia en la entrega de ayuda a los afectados por los terremotos en Venezuela

    Un pueblo italiano impondrá multas de hasta 200 euros a los turistas que lleven el torso desnudo o en traje de baño

    Zelenski ve una “ventana de oportunidad” por el fortalecimiento militar de Ucrania con sus ataques sobre Rusia

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa