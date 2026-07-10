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    China realiza por primera vez el aterrizaje de un cohete reutilizable

    China lanzó con éxito hoy viernes, en su vuelo inaugural, el cohete portador Gran Marcha-10B, desde el sitio de Lanzamiento de Naves Espaciales de Wenchang, en la provincia meridional de Hainan. Posteriormente logró también de forma exitosa su primera recuperación controlada de la primera etapa del cohete.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Después de la separación de la primera y la segunda etapa del vehículo espacial, la primera regresó y fue capturada exitosamente en una plataforma marítima mediante un sistema de captura con red.

    Tanto el lanzamiento como la recuperación de la primera etapa se completaron con total éxito.

    La misión marcó la primera recuperación controlada exitosa de un cohete portador por parte de China, lo que constituye un gran avance en la tecnología de naves espaciales reutilizables del país.

    Lanzamiento de cohete reutilizable chino

    El Gran Marcha-10B, es un vehículo de lanzamiento comercial reutilizable con combustible líquido, que mide aproximadamente 63 metros de altura y tiene un diámetro de 5 metros.

    En su configuración reutilizable, puede llevar una carga útil de 16 toneladas a la órbita terrestre baja.

    Más sobre:ChinaCohete reutilizableSpaceXElon Musk

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