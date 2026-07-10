El mercado coincide con el “punto de inflexión” de Quiroz en junio, pero recortan cálculo del PIB 2026

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo en entrevista con Pulso que en junio habría un “punto de inflexión” en la economía, que la actividad iba a repuntar luego de cinco caídas consecutivas y que no “hay visos de recesión”.

Y el mercado está alineado con esa proyección porque apuestan a un crecimiento de 1,1% en el Imacec del sexto mes del año. Así por lo menos se desprende de los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) que publicó el Banco Central.

De concretarse, sería el primer dato positivo desde diciembre del año pasado (1,3%).

Pese a esta mejora, las perspectivas para el año se contrajeron una vez más y ahora los expertos consultados por el emisor esperan un leve crecimiento de 1,3% para el PIB 2026, por debajo del 1,6% previsto en la encuesta de junio.

Para el próximo año, la previsión mejora una décima, a un crecimiento de la economía de 2,7%, mientras que la estimación para 2028 se mantiene en 2,8%.

Los expertos también identifican un mejor escenario para la inversión. Si en junio esperaban un crecimiento de 4% para la formación bruta de capital fijo, ahora la perspectiva mejora a 4,5%.

Imacec ha caído consecutivamente entre enero y mayo.

Expertos consultados por Pulso, habían compartido con matices el optimismo de Quiroz sobre el desempeño de la economía. Y aunque en general esperaban una mejora para el segundo semestre, no todos estuvieron de acuerdo sobre el giro de la actividad en junio.

Inflación y tasas

En materia de precios, la encuesta apunta a que el IPC de julio mostrará una variación de 0,2% y que la inflación acumulada en 2026 llegará a 4%. Se trata de un descenso en relación al 4,10% anticipado en la encuesta de junio.

Respecto a la política monetaria, los expertos consulados por el instituto emisor no esperan cambios al menos en los próximos cinco meses. Las perspectivas apuntan a que en recién en un horizonte de 11 meses la tasa de interés baje a 4,25%. En la actualidad la tasa rectora se sitúa en 4,5%.

El Banco Central consigna que encuesta mensual se hace “a un selecto” grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras. Se cierra al día siguiente de conocerse el IPC del mes anterior y los resultados se publican al día siguiente de su recepción.