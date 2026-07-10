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    Urrutia (FA) apuesta por consulta a Kast en comisión investigadora por caso Steinert: “Es el responsable de sus ministros”

    La diputada frenteamplista e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, además, mantiene abierta la posibilidad de una acusación constitucional contra la antecesora de Arrau. Aunque, dijo, dependerá del resultado de la CEI.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En entrevista con el programa Desde La Redacción de La Tercera, la diputada e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Tatiana Urrutia (FA), abordó los detalles de la comisión especial investigadora que impulsa la oposición por el caso de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

    Las coordinaciones de los diputados opositores para la ofensiva en contra de la exfiscal tuvo su primer avance concreto este martes, con el anuncio justamente de la conformación de una CEI en la corporación.

    Dichas conversaciones se iniciaron la semana pasada con una reunión telemática de los cinco integrantes opositores de la Comisión de Seguridad de la corporación, instancia en la que surgió la idea de fiscalizar la actuación de la exministra de Estado, además de una posible acusación constitucional.

    Esto, luego del dictamen de la Contraloría General, en que zanjó que Steinert actuó fuera de sus atribuciones legales y debió abstenerse de pedir información reservada a la Policía de Investigaciones (PDI), de una indagatoria en curso, que ella misma conocía por su paso por el Ministerio Público en Iquique.

    “Hay muchas preguntas que el gobierno se negó a contestar y creemos que esta es la oportunidad para que el gobierno deje en claro cuáles fueron las respuestas para actuar como actuó en materia de seguridad para el país”, dijo Urrutia.

    La parlamentaria recalcó que lo que se requiere es saber las versiones del Ejecutivo, entre ellas, del propio Presidente José Antonio Kast. Dado que el Mandatario no puede ser citado a la comisión, la apuesta es enviarle consultas que pueda responder por escrito.

    “Necesitamos también escuchar cuáles son las versiones. Cuándo el gobierno supo. Aquí, más allá de la ministra, el responsable de sus ministros, de las decisiones que tome, es el Presidente. Es Presidencia, es el Segundo Piso”, apuntó.

    Al ser requerida si le atribuye responsabilidad al Jefe de Estado en el caso de la ex secretaria de Estado, Urrutia respondió: “Por supuesto, los presidentes son los que se hacen cargo de las decisiones de sus ministros”.

    La congresista sostuvo que lo que se busca conocer qué conocimiento hubo de parte del gobierno de las consultas de la exministra a la PDI. “Cuándo supo, ya que probablemente, la Contraloría lo que hace siempre es, antes de dar su informe, hace consultas. Ya al hacer consultas, al menos, se prenden las alertas. Cuando pasó eso, ¿qué hicieron? Porque vimos que el Presidente despidió a la ministra felicitándola por su rigurosidad, y lo que vemos aquí es muy lejos de la rigurosidad".

    “Queremos que el Presidente le explique al país por qué tuvo una ministra dos meses sin plan. Tuvo una ministra que faltó a la ley, porque cuando se dice que estuvo fuera de atribuciones, las atribuciones son las que la ley le da. Ella se saltó a la ley en un caso tan delicado y que finalmente hace como que en verdad aquí no pasó nada”, destacó.

    Inquirida sobre que personeros podrían ser citados a la comisión, nombró al jefe de asesores del Presidente, Alejandro Irarrázaval, y al jefe de contenidos, Cristian Valenzuela. “Hay que ver también qué sabía el Presidente”, reforzó.

    Eso sí, dejó fuera de los posibles invitados al actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, al señalar que sus funciones en la cartera son posteriores al caso.

    La frenteamplista además mantuvo abierta la posibilidad de una acusación constitucional en contra de Steinert. Aunque, dijo, dependerá del resultado de la CEI. “Tenemos hasta el 19 de agosto”, señaló.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Tatiana UrrutiaOposiciónMegarreformaFrente AmplioPPDPSJorge QuirozJosé Antonio Kast

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