En la mente y el cuerpo de los futbolistas del Mundial

¿Qué preparación física y psicológica es necesaria para un evento deportivo de una intensidad tan exigente como un mundial de fútbol? ¿Cómo se trabaja con un grupo de personas -los miembros de cada selección- que se ven pocas veces en el año y que llegan a esta cita con el cansancio propio de la rutina que viven semana a semana en sus clubes de origen?

“Hoy sabemos que el cerebro cambia hasta el último día de nuestras vidas, y por eso tenemos herramientas tremendamente potentes, técnicas de relajación, de visualización, que se utilizan con los jugadores para que lleguen mejor preparados desde el punto de vista mental”, cuenta Rodrigo Cauas, psicólogo deportivo, exmiembro del staff de la Selección Chilena de Fútbol y académico de la carrera de Entrenador Deportivo de la Universidad Andrés Bello.

Desde la mirada física, los equipos técnicos deben estar especialmente preocupados del daño muscular que se provoca partido a partido. Un daño que “hasta hace poco no se medía y no se sabía cómo cuantificarlo”, cuenta el doctor Luis Vergara, jefe de Medicina Deportiva de la red UC CHRISTUS. “Ahora la ciencia del ejercicio ha progresado en medir este desgaste, las fatigas, para poder predecir qué jugador necesita más intervención nutricional, por ejemplo, o un mayor descanso”, cuenta.

De esto y más hablaron ambos expertos en el nuevo capítulo de A BORDO, que puedes revivir en este video.