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    Analizamos el polémico arancel de 12,5% de Estados Unidos a Chile

    Polo Ramírez conversa esta semana con Jorge Rojas, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, y con Óscar Melo, académico de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Universidad Católica, sobre los reales alcances del alza de impuestos que el país del norte determinó aplicar sobre productos agrícolas y la salmonicultura nacional.

    Por 
    La Tercera

    El año pasado, Chile sacaba cuentas “alegres”. Dentro del alza de aranceles que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció para sus socios comerciales en marzo de 2025, los productos chilenos recibieron la tributación más baja: un 10%.

    Sin embargo, el panorama cambió en julio de este año, cuando la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), bajo la dirección de Jamieson Greer, anunció nuevos impuestos de hasta un 12,5% a las importaciones procedentes de 60 países y economías, incluido Chile.

    ¿La razón? “Castigar” a aquellas naciones que no cuentan con mecanismos suficientemente eficaces para impedir la producción e importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso, conforme a los estándares definidos por la legislación estadounidense.

    De esta forma, Chile se sumó a una lista de 54 naciones sancionadas con la tarifa más alta del plan norteamericano, por carecer de un régimen prohibitivo específico.

    Los productos nacionales que se verán más afectados serán el salmón, la fruta, el vino y los productos de madera con mayor valor agregado. Por el contrario: cobre, litio y celulosa quedaron fuera de este gravamen.

    ¿Qué consecuencias tendrá esta sanción para la economía local, pensando que Estados Unidos es el segundo país que recibe mayoritariamente nuestra producción después de China?

    En este nuevo capítulo de A BORDO, analizamos el tema junto a los académicos Jorge Rojas, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, y Óscar Melo, de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Universidad Católica.

    Más sobre:LT BoardA BordoArancelesRelación Chile - Estados Unidosbranded-ltboard
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