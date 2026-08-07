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    Viernes de Culto | Revisamos la segunda temporada de la serie “Cien Años de Soledad”

    En los estudios de La Tercera, Francisco Aravena y Paula Frederick, editora de cultura de Radio Duna, revisamos los detalles de la segunda temporada de la serie de Netflix "Cien Años de Soledad".

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
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