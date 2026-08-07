Desde la Redacción: entrevista al senador Karim Bianchi, presidente de la comisión de Seguridad
La reforma constitucional para que el Estado consagre el deber de resguardar la seguridad pública -iniciativa incluida en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)- necesita respaldos fuera del oficialismo para concretarse. En el programa de streaming de La Tercera el senador independiente Karim Bianchi, presidente de la comisión de Seguridad, se abrió a apoyar el cambio constitucional pese a que lo consideró una medida "absolutamente innecesaria en lo práctico". Además, se abrió a votar a favor del nuevo estado de excepción. El también presidente de la comisión mixta por las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), en esa línea, enfatizó en la necesidad de aprobar estas normas.
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