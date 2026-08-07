Paulina Núñez: “Hacen un flaco favor cuando, de manera inoportuna, entran en proyectos que no son los primeros que el Presidente tiene en tabla”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, en el programa 'Desde la Redacción' de La Tercera. Foto: Pedro Rodríguez.

“Mi llamado es a recuperar las formas”, reflexiona la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), al comentar su preocupación por una serie de hechos que mencionó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción: “El episodio entre el alcalde (Matías) Toledo y el delegado (Germán) Codina; la alcaldesa de Valparaíso (Camila Nieto) gritando desde las tribunas cuando se terminó la discusión de reconstrucción” y “este intercambio de palabras, si lo podemos decir de esa manera, entre las senadoras (Camila) Flores y (Fabiola) Campillai”.

Ese último caso fue enviado por la mesa de la Cámara Alta a la comisión de Ética. “Como presidenta del Senado me voy a preocupar de que la comisión no lo deje en el cajón”, expresó la senadora, quien también abordó las diferencias que ve entre la tramitación que tuvo la megarreforma y la que tendrá la agenda de seguridad anunciada por el Presidente José Antonio Kast -a la cual le pondrán la máxima celeridad- y la situación interna del oficialismo, marcada por el ruido interno.

El Presidente dio a conocer el plan de seguridad, que incluye más de 30 proyectos. ¿Son los puntos sobre las íes que faltaban?

Primero, de partida, faltaba un plan, convengamos. Durante estos meses en el Congreso hemos estado trabajando, presentando proyectos de ley, discutiendo principalmente en las comisiones de Seguridad y en Constitución. Hoy día se marca un antes y un después o, como dijo el Presidente, una agenda para poder enfrentar el crimen organizado, para poder recuperar la seguridad de nuestro país. Se dio un paso importante (...) hay un ánimo, y eso es lo que quiero recalcar, distinto de cómo se enfrentó la agenda de reconstrucción versus cómo vamos a enfrentar esta agenda de seguridad.

La agenda incluye una reforma constitucional para elevar la seguridad pública a rango constitucional. ¿Ve espacio para que avance? ¿Ha podido hablar con senadores de oposición?

Al revés. Creo que hay parte del oficialismo que no le gusta mucho esto de que metamos más cosas a la Constitución. (...) Pero el gobierno, desde el punto de vista incluso ideológico, da un paso, porque la realidad es imbatible, aunque no les guste, si es necesario reformar la Constitución para elevar a rango constitucional el tema de seguridad, están conscientes de aquello, por eso se ha avanzado en este punto.

En esa reforma constitucional, que podría incluso cambiar los estados de excepción, permitiendo que militares apoyen a fuerzas de orden en el combate del crimen organizado, ¿cree que haya votos del FA y el PC?

Espero que, si tenemos por delante el país, el ánimo de enfrentar el crimen organizado y entender que allí está el adversario, obviamente que deberían estar. Pero si no están, no tengo ninguna duda de que el Socialismo Democrático va a estar.

El Presidente planteaba un plazo -Navidad-, para terminar con la tramitación de esta agenda. ¿Es posible?

De todas maneras (...). Es más, porque eso es facultad mía, en el caso del Senado, y de Jorge Alessandri, en de la Cámara, si tenemos que citar a sesiones especiales para avanzar en esta agenda, lo vamos a hacer.

¿Fast track?

Sí, de todas maneras. Hace, yo creo, que dos meses habíamos planteado, un grupo transversal de senadores, un fast track legislativo en materia de seguridad. Agradezco que estemos hablando de fast track para poner el foco en la celeridad.

¿Qué espera que ocurra con la oposición?

Creo que la oposición tiene una tremenda oportunidad para empezar a influir y participar y que, en conjunto, pongamos al país por delante y avancemos en una agenda de seguridad que es prioridad para los chilenos.

Algunos proyectos de seguridad han estado detenidos en el Congreso. El de las RUF recién logró que se constituyera una comisión mixta. ¿No sería mejor quizás avanzar con eso primero y después entrar de lleno a la agenda del gobierno?

Hay dos cosas. Hay algunos proyectos que literalmente están en la puerta del horno y yo no quiero que se quemen, al revés, quiero que se despachen y evidentemente la mixta de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), es una de esas. Hay otros proyectos que están recién ingresando, como el tema portuario.

El Presidente decía que los objetivos del gobierno son estos, seguridad, empleo... y el resto es ruido. ¿Es ruido el tema valórico y las solicitudes oficialistas al Mandatario para que indulte?

Creo que todos los parlamentarios tienen el legítimo derecho de plantear sus propias agendas. No quiero quitarle piso a lo que cada uno legítimamente quiera instalar. Pero también es cierto que si el Presidente ha fijado una agenda, como líder incluso del oficialismo (...) cuando hoy día son los propios parlamentarios de su propio partido político -más allá de que haya renunciado a la militancia, lógicamente que ese es el principal partido del gobierno- (...) hay cuestiones que son inoportunas, que no es el momento y que si lo que se busca es presionar más al Presidente, uno lo entendería a lo mejor de aquellos partidos que no son parte del gobierno, como el Partido Nacional Libertario. Yo hasta ahí lo entiendo...

Pero republicanos...

Exacto, pero no republicanos (...). Creo que le hacen un flaco favor cuando de manera inoportuna, no es que no sean importantes los temas, entran en proyectos que hoy día no son los primeros que el Presidente tiene en tabla.

¿Complica la declaración del delegado presidencial, Germán Codina, diciendo que le cree al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez -quien dio positivo en test de drogas-, cuando el gobierno ya tomó una decisión?

Yo soy oficialista, pero soy la presidenta del Senado, no soy ministra, ni delegada, ni una autoridad designada por el Presidente. Por eso creo que tengo un poquito más de libertad que quienes están dentro del gobierno (...). Si la decisión ya se tomó, puede gustar o no gustar, pero dentro del gobierno todos deberían acatar esa decisión.

¿No cree, entonces, que se debe reincorporar a Rodríguez al gobierno?

A estas alturas, el gobierno ya tomó una decisión (...).