Senadoras Campillai y Flores protagonizan tenso cruce en el Congreso: quedó todo grabado

La tensa discusión se produjo luego que un grupo de congresistas -al que adhiere Flores- presentara públicamente la “Bancada por el Indulto General”.

Según testigos, la senadora independiente increpó primero a Flores: “Usted, que está siendo investigada por fraude al fisco, que trabaja con su amante y le paga a su amante”.

En respuesta, la legisladora de RN le reprochó: “Y usted, que contrata a su yerno delincuente”.