Senadoras Campillai y Flores protagonizan tenso cruce en el Congreso: quedó todo grabado
Este miércoles en el Congreso Nacional, las senadoras Fabiola Campillai (Ind.) y Camila Flores (RN) se enrostraron situaciones personales que salieron a la luz pública en los meses recientes.
La tensa discusión se produjo luego que un grupo de congresistas -al que adhiere Flores- presentara públicamente la “Bancada por el Indulto General”.
Según testigos, la senadora independiente increpó primero a Flores: “Usted, que está siendo investigada por fraude al fisco, que trabaja con su amante y le paga a su amante”.
En respuesta, la legisladora de RN le reprochó: “Y usted, que contrata a su yerno delincuente”.
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