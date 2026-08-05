Diálogos ciudadanos: ¿Podremos diferenciar una obra de creación humana de una realizada con IA?
En este nuevo capítulo de Diálogos Ciudadanos, el Decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la UDLA, Mauro Lombardi, sostiene una conversación con Alejandra Martí, Directora Ejecutiva del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Ambos, profundizaron sobre el dilema actual entre Artes, Cultura e Inteligencia Artificial, el rol de los gestores culturales en la era digital, y el futuro de los espacios culturales y su relación con las nuevas audiencias.
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